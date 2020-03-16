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Смачно 24 Десерти Оладки Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

40 хв

5 порцій

116 ккал

0 / 5

Гарбузові оладки – це неймовірно смачна та ніжна страва. Вони виглядають апетитно, гарбуз робить звичні оладки багатогранними на смак, надає їм особливої легкості та зменшує кількість калорій.

Інгредієнти

Для оладок

  • Йогурт

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    1,5 склянка

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    1 за смаком

  • Гарбуз

    400 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Натріть на дрібній тертці, з отриманої маси вичавіть зайвий сік.

2

До натертого гарбуза додайте яйця, йогурт (можна взяти сметану), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією ідентичне як для оладок.

3

Оладки з гарбуза можна смажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. Але після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. 

Поради щодо приготування

Гарбузові оладки можна запікати в духовці, так страва буде більш кориснішою, адже міститиме менше жиру. Подавайте зі сметаною або грецьким йогуртом. 

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