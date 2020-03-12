1

Гарбуз помийте, зріжте шкірку та почистіть середину від насіння, щоб залишилась тільки тверда частина гарбуза. Поріжте її середнім кубиком. В середню каструлю налийте молоко та покладіть туди порізаний гарбуз. Зачекайте доки закипить, додайте цукор та ванільний цукор і варіть 30 хвилин.

2

На дерев’яній дошці борошно змішати з цукром і нарізане невеликими шматочками вершкове масло. Добре порубати ножем або подрібнити в блендері. Потім вибити яйце і замісити тісто. Коли тісто готове, замотайте його в харчову плівку та покладіть в холодильник на пів години “відпочити”.

3

Коли гарбуз проварився, злийте молоко та збийте гарбуз в пюре за допомогою блендера. Залиште на 15 хвилин, щоб пюре охололо.

4

Тісто дістаньте та розрівняйте у формі для запікання, сформуйте бортики. Запікайте тісто в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.

5

Коли начинка охолола, додайте яйце і добре перемішайте. Дістаньте з духовки форму для запікання та вилийте на тісто начинку. І знову відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!