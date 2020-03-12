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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Гарбузовий пиріг: простий рецепт

Гарбузовий пиріг: простий рецепт

1 год 20 хв

10 порцій

243 ккал

0 / 5

Як приготувати смачний гарбузовий пиріг вдома/Смачно24

Пиріг, який заполонить ваше серце та підійде під будь-яке свято та звичайний обід. Готується легко і без великих затрат, ні в часі, ні в гаманці. Смачно 24 підготував кращий рецепт гарбузового пирога, тому спішіть спробувати, у вас точно вийде.

Інгредієнти

для тіста

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Цукор

    200 г

  • Вершкове масло

    125 г

  • Яйце

    1 шт.

для начинки

  • Ванільний цукор

    3 г

  • Молоко

    500 мл

  • Цукор

    200 г

  • Гарбуз

    700 г

Рецепт приготування

1

Гарбуз помийте, зріжте шкірку та почистіть середину від насіння, щоб залишилась тільки тверда частина гарбуза. Поріжте її середнім кубиком. В середню каструлю налийте молоко та покладіть туди порізаний гарбуз. Зачекайте доки закипить, додайте цукор та ванільний цукор і варіть 30 хвилин.

На дерев’яній дошці борошно змішати з цукром і нарізане невеликими шматочками вершкове масло. Добре порубати ножем або подрібнити в блендері. Потім вибити яйце і замісити тісто. Коли тісто готове, замотайте його в харчову плівку та покладіть в холодильник на пів години “відпочити”.

Коли гарбуз проварився, злийте молоко та збийте гарбуз в пюре за допомогою блендера. Залиште на 15 хвилин, щоб пюре охололо.

Тісто дістаньте та розрівняйте у формі для запікання, сформуйте бортики. Запікайте тісто в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.

Коли начинка охолола, додайте яйце і добре перемішайте. Дістаньте з духовки форму для запікання та вилийте на тісто начинку. І знову відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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