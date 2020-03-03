Гарбузовий тарт: покроковий рецепт
2 год
6 порцій
191 ккал
Що приготувати з гарбуза/Смачно24
Неповторний пряний смак, цікава кремова структура начинки в поєднанні з пісочним тістом. Під час приготування цього десерту дім наповниться пряним ароматом. Смачно 24 підготував цей рецепт саме для вас!
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
130 г
-
Цукор
3-4 ст. л.
-
Вершкове масло
50 г
-
Сметана
60 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Гарбуз
300 г
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Просіяне борошно перетріть із нарізаним холодним вершковим маслом.
2
Додайте сіль, 1 яйце та замішайте тісто. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 30 хвилин в холодильнику.
3
Форму для випічки змастіть маслом та присипте борошном. Викладіть розкачане і охолоджене тісто, сформуйте невисокі бортики. Дно проколіть виделкою, щоб не піднімалося при випіканні.
4
Випікайте тісто 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
5
М'якоть гарбуза запечіть у духовці, остудіть. Подрібніть м'якоть гарбуза у блендері, додайте сметану, цукор, 1 яйце та спеції.
6
Викладіть гарбузову начинку на основу тарту та випікайте ще 25-30 хвилин до готовності.
Поради щодо приготування
Перед подачею тарт можна присипати пудрою.
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