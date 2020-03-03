1

Просіяне борошно перетріть із нарізаним холодним вершковим маслом.

2

Додайте сіль, 1 яйце та замішайте тісто. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 30 хвилин в холодильнику.

3

Форму для випічки змастіть маслом та присипте борошном. Викладіть розкачане і охолоджене тісто, сформуйте невисокі бортики. Дно проколіть виделкою, щоб не піднімалося при випіканні.

4

Випікайте тісто 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

5

М'якоть гарбуза запечіть у духовці, остудіть. Подрібніть м'якоть гарбуза у блендері, додайте сметану, цукор, 1 яйце та спеції.

6

Викладіть гарбузову начинку на основу тарту та випікайте ще 25-30 хвилин до готовності.