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Смачно 24 Випічка Тарт Гарбузовий тарт: покроковий рецепт

Гарбузовий тарт: покроковий рецепт

2 год

6 порцій

191 ккал

5 / 5

Що приготувати з гарбуза/Смачно24

Неповторний пряний смак, цікава кремова структура начинки в поєднанні з пісочним тістом. Під час приготування цього десерту дім наповниться пряним ароматом. Смачно 24 підготував цей рецепт саме для вас!

Інгредієнти

Для тіста

  • Борошно пшеничне

    130 г

  • Цукор

    3-4 ст. л.

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сметана

    60 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Гарбуз

    300 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Просіяне борошно перетріть із нарізаним холодним вершковим маслом. 

2

Додайте сіль, 1 яйце та замішайте тісто. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 30 хвилин в холодильнику.

3

Форму для випічки змастіть маслом та присипте борошном. Викладіть розкачане і охолоджене тісто, сформуйте невисокі бортики. Дно проколіть виделкою, щоб не піднімалося при випіканні. 

4

Випікайте тісто 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

5

М'якоть гарбуза запечіть у духовці, остудіть. Подрібніть м'якоть гарбуза у блендері, додайте сметану, цукор, 1 яйце та спеції.

6

Викладіть гарбузову начинку на основу тарту та випікайте ще 25-30 хвилин до готовності.

Поради щодо приготування

Перед подачею тарт можна присипати пудрою.

Тарт Випічка

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