1

Дрібно нарізаємо часник та змішуємо його з олією. Обсмажуєм білий хліб, нарізаний кубиками, на часниковій олії до золотавої скоринки.

2

До часникової олії, що залишилась після обсмажування хліба, додаємо винний оцет.

3

Миємо помідори, робимо хрестоподібний надріз гострим ножем та бланшуємо їх 1-2 хвилини. Швидко охолоджуємо помідори в холодній воді та знімаємо шкірку. Видаліть насіння з помідорів та наріжте філе кубиками. Додайте до часникової олії з оцтом.

4

Розріжте огірок на дві половини та видаліть насіння. Наріжте кубиками.

5

Цибулю та солодкий перець наріжте дрібними кубиками.

6

Всі нарізані овочі з’єднайте з помідорами та залийте в каструлю з 500 мл води. Додайте солі та перцю і залиште на холоді 45 хвилин. Гаспачо повинно настоятись.

7

Додайте до супу оливкову олію та ретельно перемішайте.

8

Яйця відваріть до готовності, наріжте скибочками та викладіть разом з грінками на гаспачо. Смачного!