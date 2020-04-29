Гаспачо: класичний рецепт іспанського холодного супу
2 год
4 порції
47 ккал
Гаспачо – це традиційний холодний суп з помідорів в Іспанії. Ми підготували для вас класичний рецепт гаспачо, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Інгредієнти
-
Білий хліб
5 скибочок
-
Болгарський перець
1 шт.
-
Червоний винний оцет
3 ст. л.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
100 мл
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Огірок
1 шт.
-
Оливкова олія
5 ст. л.
-
Помідор
750 г
-
Сіль
за смаком
-
Часник
2 зубчики
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Дрібно нарізаємо часник та змішуємо його з олією. Обсмажуєм білий хліб, нарізаний кубиками, на часниковій олії до золотавої скоринки.
2
До часникової олії, що залишилась після обсмажування хліба, додаємо винний оцет.
3
Миємо помідори, робимо хрестоподібний надріз гострим ножем та бланшуємо їх 1-2 хвилини. Швидко охолоджуємо помідори в холодній воді та знімаємо шкірку. Видаліть насіння з помідорів та наріжте філе кубиками. Додайте до часникової олії з оцтом.
4
Розріжте огірок на дві половини та видаліть насіння. Наріжте кубиками.
5
Цибулю та солодкий перець наріжте дрібними кубиками.
6
Всі нарізані овочі з’єднайте з помідорами та залийте в каструлю з 500 мл води. Додайте солі та перцю і залиште на холоді 45 хвилин. Гаспачо повинно настоятись.
7
Додайте до супу оливкову олію та ретельно перемішайте.
8
Яйця відваріть до готовності, наріжте скибочками та викладіть разом з грінками на гаспачо. Смачного!
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