1

Ретельно миємо курячі яйця, витираємо паперовим рушником та відділяємо білок від жовтка. В глибокій мисці з’єднуємо білок з цукром та перемішуємо вінчиком.

2

Помістіть миску на водяну баню та продовжуємо помішувати меренгу до однорідної консистенції. Температура при заварюванні меренги на водяній бані не повинна перевищувати 55-60 градусів.

3

Перелийте білок з цукром в чашу комбайну та збийте його до густої консистенції. Покрийте меренгою паску та задекоруйте її за смаком. Залиште паску вкриту меренгою підсохнути в сухому приміщені. Смачного!