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Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Глазур для паски: рецепт швейцарської меренги

Глазур для паски: рецепт швейцарської меренги

20 хв

5 порцій

367 ккал

0 / 5
Глазур на паску на Великдень 2020 – рецепт швейцарської меренги з фото

Як приготувати швейцарську меренгу/Смачно24

Єлизавета Глінська розповіла як приготувати глазур на паску так, щоб вона не липла та не кришилася. Все що вам потрібно – це чітко виконувати покрокову інструкцію приготування швейцарської меренги і рецепту паски. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для меренги

  • Цукор

    400 г

  • Яєчний білок

    200 г

Рецепт приготування

1

рецепт глазуріРетельно миємо курячі яйця, витираємо паперовим рушником та відділяємо білок від жовтка. В глибокій мисці з’єднуємо білок з цукром та перемішуємо вінчиком.

2

рецепт меренгиПомістіть миску на водяну баню та продовжуємо помішувати меренгу до однорідної консистенції. Температура при заварюванні меренги на водяній бані не повинна перевищувати 55-60 градусів.

3

рецепт глазурі на паскуПерелийте білок з цукром в чашу комбайну та збийте його до густої консистенції. Покрийте меренгою паску та задекоруйте її за смаком. Залиште паску вкриту меренгою підсохнути в сухому приміщені. Смачного!

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