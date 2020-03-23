Глазур для паски: рецепт швейцарської меренги
20 хв
5 порцій
367 ккал
Як приготувати швейцарську меренгу/Смачно24
Єлизавета Глінська розповіла як приготувати глазур на паску так, щоб вона не липла та не кришилася. Все що вам потрібно – це чітко виконувати покрокову інструкцію приготування швейцарської меренги і рецепту паски. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Цукор
400 г
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Яєчний білок
200 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо курячі яйця, витираємо паперовим рушником та відділяємо білок від жовтка. В глибокій мисці з’єднуємо білок з цукром та перемішуємо вінчиком.
2
Помістіть миску на водяну баню та продовжуємо помішувати меренгу до однорідної консистенції. Температура при заварюванні меренги на водяній бані не повинна перевищувати 55-60 градусів.
3
Перелийте білок з цукром в чашу комбайну та збийте його до густої консистенції. Покрийте меренгою паску та задекоруйте її за смаком. Залиште паску вкриту меренгою підсохнути в сухому приміщені. Смачного!
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