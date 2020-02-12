Класичний глінтвейн вдома/Смачно24

Коли на вулиці морозець, так і хочеться побалувати себе гарячим та запашним глінтвейном вдома. Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт глінтвейну зі спеціями, який ви легко зможете приготувати вдома, та зігріти ним не тільки тіло, але й душу.

Ми детально розповімо вам, як правильно варити глінтвейн вдома, які саме спеції до нього додати, щоб він вийшов справді смачним. Готуймо разом!