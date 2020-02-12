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Рецепт класичного глінтвейну в домашніх умовах

35 хв

4 порції

195 ккал

Класичний глінтвейн вдома/Смачно24

Коли на вулиці морозець, так і хочеться побалувати себе гарячим та запашним глінтвейном вдома. Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт глінтвейну зі спеціями, який ви легко зможете приготувати вдома, та зігріти ним не тільки тіло, але й душу.

Ми детально розповімо вам, як правильно варити глінтвейн вдома, які саме спеції до нього додати, щоб він вийшов справді смачним. Готуймо разом!

Інгредієнти

для глінтвейну

Рецепт приготування

1

Для приготування глінтвейну вдома підготуйте 1,5 л каструлю, налийте в неї червоне сухе вино та поставте на невеликий вогонь. Коли вино трохи нагріється, додайте в нього мед, сік лимону та спеції. Для приготування класичного глінтвейну використовують такі спеції, як гвоздика, кардамон, мелений мускатний горіх, чорний перець горошком.

2

Ретельно помішуйте вино зі спеціями в каструлі, доки не зникне піна, яка з’являється через додавання спецій у вино. Головне не перегріте вино, його не можна доводити до кипіння! Оптимальна температура для приготування глінтвейну 65-70 градусів.

3

Зніміть каструлю з глінтвейном з вогню, накрийте кришкою та залиште настоюватись на 15-20 хвилин. Смачного!

Гарячі напої Глінтвейн Напої

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