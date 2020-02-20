Як приготувати цитрусовий глінтвейн з білого вина: рецепт
30 хв
4 порції
85 ккал
Рецепт глінтвейну з білого вина/Смачно24
Глінтвейн з білого сухого вина виходить надзвичайно смачним, аромату гарячому напою додають пряні спеції, а цитрусові – кислинку. Приготуйте алкогольний глінтвейн з білого вина та цитрусових на вечірку або романтичний вечір та зігрійте ним не тільки тіло, а й душу. Смачно 24 підготував для вас неймовірно смачний рецепт зігріваючого напою. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Біле сухе вино
750 мл
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Вода
150 мл
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Гвоздика
2-3 шт.
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Кориця (палички)
1 шт.
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Лимон
1 шт.
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Мед
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
У невеличкій каструлі закип’ятіть воду з гвоздикою і паличкою кориці, відвар, що приготується процідіть через дрібне сито та охолодіть.
2
Біле сухе вино вилийте в каструлю та поставте на маленький вогонь. Додайте до вина мед та перемішайте.
Важливо: мед і вино не можна доводити до кипіння.
3
Помийте цитрусові, розріжте гострим ножем на шматочки та додайте в каструлю з вином. Злегка прогрійте напій, долийте до нього відвар з прянощами та перемішайте та зніміть з вогню. Розлийте глінтвейн порційно в стакани та подавайте до столу. Смачного!
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