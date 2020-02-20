1

У невеличкій каструлі закип’ятіть воду з гвоздикою і паличкою кориці, відвар, що приготується процідіть через дрібне сито та охолодіть.

2

Біле сухе вино вилийте в каструлю та поставте на маленький вогонь. Додайте до вина мед та перемішайте.

Важливо: мед і вино не можна доводити до кипіння.

3

Помийте цитрусові, розріжте гострим ножем на шматочки та додайте в каструлю з вином. Злегка прогрійте напій, долийте до нього відвар з прянощами та перемішайте та зніміть з вогню. Розлийте глінтвейн порційно в стакани та подавайте до столу. Смачного!