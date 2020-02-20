24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Напої Гарячі напої Як приготувати цитрусовий глінтвейн з білого вина: рецепт

Як приготувати цитрусовий глінтвейн з білого вина: рецепт

30 хв

4 порції

85 ккал

Рецепт глінтвейну з білого вина/Смачно24

Глінтвейн з білого сухого вина виходить надзвичайно смачним, аромату гарячому напою додають пряні спеції, а цитрусові – кислинку. Приготуйте алкогольний глінтвейн з білого вина та цитрусових на вечірку або романтичний вечір та зігрійте ним не тільки тіло, а й душу. Смачно 24 підготував для вас неймовірно смачний рецепт зігріваючого напою. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для глінтвейну

Рецепт приготування

1

У невеличкій каструлі закип’ятіть воду з гвоздикою і паличкою кориці, відвар, що приготується процідіть через дрібне сито та охолодіть.

2

Біле сухе вино вилийте в каструлю та поставте на маленький вогонь. Додайте до вина мед та перемішайте.
Важливо: мед і вино не можна доводити до кипіння.

3

Помийте цитрусові, розріжте гострим ножем на шматочки та додайте в каструлю з вином. Злегка прогрійте напій, долийте до нього відвар з прянощами та перемішайте та зніміть з вогню. Розлийте глінтвейн порційно в стакани та подавайте до столу. Смачного!

Гарячі напої Напої

Схожі рецепти

Як приготувати смачне какао з молоком Рецепт приготування смачного молочного какао вдома: покрокова інструкція

15 хв

2 порції

Какао
Як приготувати какао з маршмелоу Покроковий рецепт приготування запашного какао з маршмелоу

15 хв

6 порцій

Какао
Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт Влітку дуже хочеться вживати прохолодні та смачні напої. Для цього ідеально підходить молочний коктейль, який тонізує та освіжає, а ще є дуже корисним.

15 хв

2 порції

Напої
Рецепт класичного лимонаду: покрокова інструкція Швидкий рецепт приготування лимонаду в дома

10 хв

4 порції

Американська

Новини кулінарії

Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт
Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах
Шеф-кухарі
Що приготувати на романтичну вечерю в День Валентина
Що приготувати на День Валентина: швидкі сніданки
Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Торт "Мурашник": легкий рецепт Покроковий рецепт приготування торту "Мурашник"

40 хв

8 порцій

Торти
Готуємо домашні тефтелі в мультиварці: простий рецепт Домашні тефтелі з покроковим рецептом приготування вдома

1 год

6 порцій

Другі страви
Смачні котлети з курячого фаршу: простий рецепт Рецепт смачних курячих котлет з фаршу вдома

45 хв

4 порції

Другі страви