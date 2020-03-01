Мармелад з гарбуза – покроковий рецепт в домашніх умовах

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування
1 год 10 хв
6 порцій
69 ккал
Як приготувати мармелад з гарбуза/Смачно24
Цей гострий та пряний мармелад чудово пасуватиме до сиру, страв із м'яса та риби. Причому, чим жирніша страва, тим краще мармелад смакуватиме.
Інгредієнти
-
Апельсин
1 шт.
-
Апельсиновий сік
100 г
-
Ваніль
1 за смаком
-
Родзинки
60 г
-
Лимон
1 шт.
-
Цукор
150 г
-
Гарбуз
1 кг
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Яблучний оцет
100 мл
Рецепт приготування
1
Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте гарбуз кубиками.
2
На терці натріть цедру з апельсина та лимона. З лимона вичавіть сік, а з апельсинів зніміть білу м'якоть та виокремте філе.
3
У каструлю з товстим дном висипте цукор, додайте апельсиновий сік, а також сік з одного лимона, яблучний оцет й цедру цитрусових. Також викладіть філе апельсина, родзинки, розрізаний навпіл стручок ванілі і гарбуз. Доведіть до кипіння на середньому вогні.
4
Зменшіть вогонь і варіть, час від часу помішуючи, 45-50 хвилин.
5
Остудіть і перекладіть в блюдо чи стерилізовані скляні банки, поставте в холодильник на 6-8 днів.
Поради щодо приготування
Мармелад можна приготувати порційно, а можна приготувати більше – тоді мармелад варто викласти в стерилізовані банки та дати постояти в холодильнику 6-8 днів.
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