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Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

1 год 10 хв

6 порцій

69 ккал

Мармелад з гарбуза – покроковий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати мармелад з гарбуза/Смачно24

Цей гострий та пряний мармелад чудово пасуватиме до сиру, страв із м'яса та риби. Причому, чим жирніша страва, тим краще мармелад смакуватиме. 

Інгредієнти

Для мармеладу

  • Апельсин

    1 шт.

  • Апельсиновий сік

    100 г

  • Ваніль

    1 за смаком

  • Родзинки

    60 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    150 г

  • Гарбуз

    1 кг

  • Яблучний оцет

    100 мл

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте гарбуз кубиками.

2

На терці натріть цедру з апельсина та лимона. З лимона вичавіть сік, а з апельсинів зніміть білу м'якоть та виокремте філе.

3

У каструлю з товстим дном висипте цукор, додайте апельсиновий сік, а також сік з одного лимона, яблучний оцет й цедру цитрусових. Також викладіть філе апельсина, родзинки, розрізаний навпіл стручок ванілі і гарбуз. Доведіть до кипіння на середньому вогні.

4

Зменшіть вогонь і варіть, час від часу помішуючи, 45-50 хвилин.

5

Остудіть і перекладіть в блюдо чи стерилізовані скляні банки, поставте в холодильник на 6-8 днів.

Поради щодо приготування

Мармелад можна приготувати порційно, а можна приготувати більше – тоді мармелад варто викласти в стерилізовані банки та дати постояти в холодильнику 6-8 днів.

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