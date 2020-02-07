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Готуємо вівсяну кашу з фруктами на молоці

15 хв

2 порції

99 ккал

Вівсянка на молоці/Смачно24

Вівсянка чудово підійде на сніданок як малим, так і дорослим. Вона надзвичайно корисна для людського організму, багата на вітаміни та мікроелементи. Не дарма. аристократи колись починали свій день з вівсянки на сніданок. А ще вона дуже ситна!

Інгредієнти

для каші

Рецепт приготування

1

Нагрійте молоко до кипіння у невеликій каструлі. Не забувайте постійно помішувати його. Додайте в молоко сіль та цукор.

2

Засипте вівсянку в молоко та варіть приблизно 10 хвилин, ретельно помішуючи. Коли каша загусне, зніміть її з вогню.

3

За бажанням можна додати вершкове масло. Залиште вівсянку під кришкою на 5-6 хвилин. Викладіть готову вівсянку на тарілку, додайте до неї меду та фруктів. Смачного!

Другі страви Каші

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