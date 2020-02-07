1

Нагрійте молоко до кипіння у невеликій каструлі. Не забувайте постійно помішувати його. Додайте в молоко сіль та цукор.

2

Засипте вівсянку в молоко та варіть приблизно 10 хвилин, ретельно помішуючи. Коли каша загусне, зніміть її з вогню.

3

За бажанням можна додати вершкове масло. Залиште вівсянку під кришкою на 5-6 хвилин. Викладіть готову вівсянку на тарілку, додайте до неї меду та фруктів. Смачного!