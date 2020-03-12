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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Гратен Дофінуа: простий рецепт приготування

Гратен Дофінуа: простий рецепт приготування

1 год 5 хв

4 порції

132 ккал

0 / 5

Як приготувати гратен Дофінуа вдома/Смачно 24

Один з найвеличніших гарнірів у світовій кулінарії й, напевно, найефективніший спосіб використання картоплі. Склад простий: картопля, сир і жирні вершки, які не варто замінювати на продукти на кшталт сметани або майонезу.

Добре приготований картопляний гратен (або по-французьки Gratin) може затьмарити навіть основну страву, гарніром до якої його подають. Фокус тут в тому, щоб не перелити вершків, бо гратен буде занадто жирним, але й не можна скупитись на вершки. Це буде тоді не величний гратен, а просто листкова запіканка. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашнього гратена Дофінуа!

Інгредієнти

для гратена

  • Картопля

    600 г

  • Молоко

    300 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мускатний горіх

    1/2 ч. л.

  • Вершки 33%

    200 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Грюєр

    100 г

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Почистіть картоплю і наріжте її тонкими скибочками (2-3 мм) – ножем або на тертці, але найзручніше на мандоліні. Тонко нарізавши картоплю, не мийте її, щоб з водою не змити крохмаль, який знадобиться для згущення вершків.

2

У каструлі на середньому вогні доведіть до кипіння молоко і вершки. Додайте картоплю і перемішайте, щоб картопля покрилася шаром вершків. Приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.

3

Зменште вогонь і варіть 8-10 хвилин, помішуючи, щоб суміш не прилипла до дна каструлі. Після того, як картопля буде готова, що легко перевірити на смак, всипте до каструлі тертий сир і зніміть усе з вогню.

4

Розчавіть часник і змішайте його з картопляною масою. Суміш перелийте в глибоку форму і поставте запікатися в духовку, розігріту до 120 градусів на 25 хвилин.

5

Гратен готовий, коли кінчик ножа буде легко в нього входити. Щоб запіканка підрум'янилася, поставте її на найвищу полицю в духовці та увімкніть максимальний вогонь приблизно на хвилину. Перед подачею дайте картоплі трохи охолонути, щоб сирно-вершковий соус злегка загус. Смачного!

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