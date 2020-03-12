1

Почистіть картоплю і наріжте її тонкими скибочками (2-3 мм) – ножем або на тертці, але найзручніше на мандоліні. Тонко нарізавши картоплю, не мийте її, щоб з водою не змити крохмаль, який знадобиться для згущення вершків.

2

У каструлі на середньому вогні доведіть до кипіння молоко і вершки. Додайте картоплю і перемішайте, щоб картопля покрилася шаром вершків. Приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.

3

Зменште вогонь і варіть 8-10 хвилин, помішуючи, щоб суміш не прилипла до дна каструлі. Після того, як картопля буде готова, що легко перевірити на смак, всипте до каструлі тертий сир і зніміть усе з вогню.

4

Розчавіть часник і змішайте його з картопляною масою. Суміш перелийте в глибоку форму і поставте запікатися в духовку, розігріту до 120 градусів на 25 хвилин.

5

Гратен готовий, коли кінчик ножа буде легко в нього входити. Щоб запіканка підрум'янилася, поставте її на найвищу полицю в духовці та увімкніть максимальний вогонь приблизно на хвилину. Перед подачею дайте картоплі трохи охолонути, щоб сирно-вершковий соус злегка загус. Смачного!