Гратен з цукіні
1 год 20 хв
8 порцій
60 ккал
Гратен – це такий спосіб запікання по-французьки. Цукіні виходять ніжними та під апетитною хрусткою сирною скоринкою.
Інгредієнти
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Курячий або овочевий бульйон
500 мл
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Цибуля ріпчаста
3 шт.
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Мелений чорний перець
1 за смаком
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Морська сіль
1 за смаком
-
Оливкова олія
3 ст. л.
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Рис басматі
180 г
-
Твердий сир
150 г
-
Цукіні
7 шт.
Рецепт приготування
1
Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї оливкову олію (або качиний жир) і трохи води. Додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою.
2
Коли цибуля буде готовою , додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону.
3
Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 г тертого сиру. Приправте сіллю і перцем за смаком.
4
Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився.
5
Поставте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин. Верх гратену повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини.
Поради щодо приготування
Подавайте з м'ясом або рибою і свіжим овочевим салатом. За бажанням – посипте зверху кукурудзою.
Бажано обирати молоді овочі, а найважливіше в рецепті – дотримуватися вказаного температурного режиму.
Оливкову олію можна замінити в рецепті на качиний жир.
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