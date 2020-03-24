Гречана каша з шинкою – рецепт гречки в мультиварці

Як приготувати гречку в мультиварці/Смачно24

Гречка з шинкою чудово підійде для обіду або вечері. Страва досить легка у приготуванні та ситна. Приготування гречаної каші в мультиварці дуже зручне та економить ваш час. Гайда готувати смачну страву з гречки на обід або вечерю разом зі Смачно 24!