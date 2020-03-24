Гречана каша з шинкою – рецепт гречки в мультиварці

Рецепт гречаної каші з шинкою в мультиварці
50 хв
4 порції
160 ккал
Як приготувати гречку в мультиварці/Смачно24
Гречка з шинкою чудово підійде для обіду або вечері. Страва досить легка у приготуванні та ситна. Приготування гречаної каші в мультиварці дуже зручне та економить ваш час. Гайда готувати смачну страву з гречки на обід або вечерю разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Шинка
200 г
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Вода
500 мл
-
Гречка
300 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Сметана
50 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно переберіть гречану крупу, промийте водою 2-3 рази.
2
Шинку наріжте соломкою. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібним кубиком.
3
Викладіть в чашу мультиварки шинку, цибулю, гречку, сметану та спеції. Залийте всі інгредієнти чистою водою та виберіть режим “Гречка”. Готуйте страву 40 хвилин під закритою кришкою.
4
Гречана каша з шинкою найкраще смакує з свіжим овочевим салатом або зеленню. Смачного!
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