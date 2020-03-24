24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт гречаної каші з шинкою в мультиварці

Рецепт гречаної каші з шинкою в мультиварці

50 хв

4 порції

160 ккал

0 / 5
Гречана каша з шинкою – рецепт гречки в мультиварці

Як приготувати гречку в мультиварці/Смачно24

Гречка з шинкою чудово підійде для обіду або вечері. Страва досить легка у приготуванні та ситна. Приготування гречаної каші в мультиварці дуже зручне та економить ваш час. Гайда готувати смачну страву з гречки на обід або вечерю разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Шинка

    200 г

  • Вода

    500 мл

  • Гречка

    300 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сметана

    50 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно переберіть гречану крупу, промийте водою 2-3 рази.

2

Шинку наріжте соломкою. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. 

3

Викладіть в чашу мультиварки шинку, цибулю, гречку, сметану та спеції. Залийте всі інгредієнти чистою водою та виберіть режим “Гречка”. Готуйте страву 40 хвилин під закритою кришкою.

4

Гречана каша з шинкою найкраще смакує з свіжим овочевим салатом або зеленню. Смачного!

Українська кухня Другі страви Кухні світу Каші

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви
Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Котлети з гарбуза: покроковий рецепт Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
Рецепти корисних перекусів на роботу
Цікаві підбірки
Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
Цікаві підбірки
Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти
Цікаві підбірки
Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки
Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт

Останні рецепти

Пісний салат із буряка від Євгена Клопотенко Покрокове приготування пісного салату від шеф-кухаря

1 год 40 хв

4 порції

Овочеві салати
Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської Покрокове приготування халви з манки вдома

4 год 5 хв

4 порції

близького Сходу
Як підвищити імунітет: рецепт чаю в домашніх умовах Готуємо корисний трав'яний чай в домашніх умовах

30 хв

4 порції

Українська