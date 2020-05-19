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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт груші запеченої в листковому тісті

Рецепт груші запеченої в листковому тісті

3 год

4 порції

189 ккал

0 / 5
Груша запечена в листковому тісті: покроковий рецепт

Як приготувати десерт з груші в тісті/Смачно24

Неодмінно приготуйте грушу в тісті за рецептом Смачно 24 для своєї родини. Повірте, смак цього десерту зачарує вас з першого шматочка!

Інгредієнти

для страви

  • Волоські горіхи

    40 г

  • Груша

    4 шт.

  • Манна крупа

    1 ч. л.

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Цукровий сироп

    250 мл

  • Листове тісто

    250 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно почистіть груші від шкірки. Цукровий сироп налийте в каструлю та нагрійте до кипіння. Додайте в каструлю корицю та прогрійте, занурте в сироп груші. Варіть груші 2-3 хвилини та охолодіть їх.

2

Розріжте грушу на дві половини, видаліть серединки та начиніть їх волоським горіхом.

3

Розкачайте тісто, сформуйте з нього 4 основи для груш та 4 довгі смужки.

4

Покладіть грушу на основу з тіста. Загорніть її смужкою тіста та змажте яйцем. У такий спосіб загорніть всі грушки.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів, деко для випікання застеліть пергаментом для випікання. Змастіть пергамент олією та присипте манною крупою.

6

Викладіть на деко груші та випікайте 30-35 хвилин до готовності. Перед подачею посипте цукровою пудрою. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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