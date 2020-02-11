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Грибний крем-суп: смачний домашній рецепт

45 хв

4 порції

55 ккал

Домашній рецепт грибного крем-супу/24канал

Що може бути смачнішим за ніжний та ароматний грибний крем-суп? Він надзвичайно легкий у приготуванні, не займає багато часу, а його смак зачарує навіть найвибагливішого гурмана. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для крем-супу

Рецепт приготування

1

Помийте цибулю, почистьте від лушпиння та наріжте півкільцями. У каструлі підсмажте цибулю на олії до золотої скоринки. Гриби добре помийте, почистьте та розріжте навпіл. Залиште декілька грибів для декору крем-супу. Додайте грибочки до цибулі та смажте ще 5 хвилин.

2

Картоплю почистьте від шкірки, поріжте на кубики та додайте до засмажки. Посоліть та поперчіть овочі, потім ретельно перемішайте. 

3

Налийте в каструлю з засмажкою воду або бульйон. Варіть суп на маленькому вогні 20-25 хвилин, до готовності картоплі. 

4

З багета зріжте тверду скоринку, а з м'якоті зробіть грінки. Їх можна запекти в духовці скропивши олією, або підсмажити на сковорідці. Кілька грибів, які ми залишили для декору крем-супу, наріжте скибочками та обсмажте на сковорідці. 

5

Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції, додайте спецій за смаком та загустіть вершками. Готовий крем-суп задекоруйте скибочками підсмажених грибів і грінками. Смачного!

Перші страви Крем-супи

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