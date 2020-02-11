Грибний крем-суп: смачний домашній рецепт
45 хв
4 порції
55 ккал
Домашній рецепт грибного крем-супу/24канал
Що може бути смачнішим за ніжний та ароматний грибний крем-суп? Він надзвичайно легкий у приготуванні, не займає багато часу, а його смак зачарує навіть найвибагливішого гурмана. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Багет
2-3 скибочки
-
Вода
1 л
-
Гриби
400 г
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Картопля
1 шт.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки
200 мл
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте цибулю, почистьте від лушпиння та наріжте півкільцями. У каструлі підсмажте цибулю на олії до золотої скоринки. Гриби добре помийте, почистьте та розріжте навпіл. Залиште декілька грибів для декору крем-супу. Додайте грибочки до цибулі та смажте ще 5 хвилин.
2
Картоплю почистьте від шкірки, поріжте на кубики та додайте до засмажки. Посоліть та поперчіть овочі, потім ретельно перемішайте.
3
Налийте в каструлю з засмажкою воду або бульйон. Варіть суп на маленькому вогні 20-25 хвилин, до готовності картоплі.
4
З багета зріжте тверду скоринку, а з м'якоті зробіть грінки. Їх можна запекти в духовці скропивши олією, або підсмажити на сковорідці. Кілька грибів, які ми залишили для декору крем-супу, наріжте скибочками та обсмажте на сковорідці.
5
Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції, додайте спецій за смаком та загустіть вершками. Готовий крем-суп задекоруйте скибочками підсмажених грибів і грінками. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
1 год
1 год
8 порцій
1 год 20 хв
5 порцій