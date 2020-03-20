Рецепт гуакамоле – користь, зберігання, з чим їдять гуакомле

Рецепт гуакамоле вдома/Смачно24

Гуакамоле – традиційна страва мексиканської кухні. ЇЇ часто подають до м’яса і овочевих страв, також гуакамоле чудово смакує з тортильєю.

Страва дуже корисна для організму людини, адже авокадо містить багато поживних речовин. Дієтологи рекомендують цей продукт людям із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також для загального поліпшення стану організму.

Зберігати гуакамоле можна протягом 2-3 днів в холодильнику. Щільно накрийте страву харчовою плівкою або помістіть в чистий контейнер для їжі. Гайда готувати гуакамоле за рецептом Смачно24!