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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко

Гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко

30 хв

2 порції

202 ккал

0 / 5
Гуцульський бануш – давній рецепт від Ольги Франко

Як приготувати гуцульський бануш за рецептом Ольги Франко/Смачно24

Справжній гуцульський бануш готують на вершках або сметані. Смачно 24 пропонує вам приготувати на сніданок справжній бануш на сметані за давнім рецептом Ольги Франко. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Кукурудзяне борошно

    1 склянка

  • Сметана

    3 склянки

  • Сир Бринза

    100 г

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі закип’ятіть сметану та всипте кукурудзяну муку. Головне правило правильного приготування банушу – постійно помішуйте кашу. 

2

Проваріть бануш 10-12 хвилин до готовності. За бажанням можете посолити кашу, проте, якщо ви подаватимете бануш з солоною бринзою, сіль у каші буде зайва.

3

Присипте готовий гуцульський бануш бринзою та свіжою зеленню за бажанням. Також, бануш їдять з ряжанкою та кислим молоком. Смачного!

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