1

Свіжий корінь імбиру почистіть від шкірки та наріжте тоненькими пластинками. У невелику каструлю положіть імбир, залийте його водою та варіть після закипання 5 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та настоюйте відвар з імбиру не менш як годину.

2

Процідіть відвар імбиру через дрібне сито, додайте цукор і нагрійте до повного розчинення.

3

Зніміть каструлю з вогню, охолодіть, додайте свіжу м’яту, сік лайма і содову. Подавайте безалкогольний коктейль холодним. Смачного!