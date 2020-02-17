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Смачно 24 Напої Літні напої Готуємо безалкогольний коктейль: рецепт імбирного елю

Готуємо безалкогольний коктейль: рецепт імбирного елю

1 год 10 хв

2 порції

157 ккал

Рецепт приготування безалкогольного коктейлю/Смачно24

Імбирний ель винайшов американський аптекар та хірург Томас Кентрелл у 70 роках ХХ століття. Цей солодки та пряний безалкогольний напій часто використовували в кіновиробництві, ним заміняли пиво для акторів у кадрі, щоб актори не п’яніли.

Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт безалкогольного коктейлю вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для коктейлю

Рецепт приготування

1

Свіжий корінь імбиру почистіть від шкірки та наріжте тоненькими пластинками. У невелику каструлю положіть імбир, залийте його водою та варіть після закипання 5 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та настоюйте відвар з імбиру не менш як годину. 

2

Процідіть відвар імбиру через дрібне сито, додайте цукор і нагрійте до повного розчинення. 

3

Зніміть каструлю з вогню, охолодіть, додайте свіжу м’яту, сік лайма і содову. Подавайте безалкогольний коктейль холодним. Смачного!

Літні напої Напої

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