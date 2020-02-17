Готуємо безалкогольний коктейль: рецепт імбирного елю
1 год 10 хв
2 порції
157 ккал
Рецепт приготування безалкогольного коктейлю/Смачно24
Імбирний ель винайшов американський аптекар та хірург Томас Кентрелл у 70 роках ХХ століття. Цей солодки та пряний безалкогольний напій часто використовували в кіновиробництві, ним заміняли пиво для акторів у кадрі, щоб актори не п’яніли.
Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт безалкогольного коктейлю вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Вода
250 мл
-
Корінь імбиру
15 г
-
Лайм
1 шт.
-
Свіже листя м'яти
за смаком
-
Содова
100 мл
Рецепт приготування
1
Свіжий корінь імбиру почистіть від шкірки та наріжте тоненькими пластинками. У невелику каструлю положіть імбир, залийте його водою та варіть після закипання 5 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та настоюйте відвар з імбиру не менш як годину.
2
Процідіть відвар імбиру через дрібне сито, додайте цукор і нагрійте до повного розчинення.
3
Зніміть каструлю з вогню, охолодіть, додайте свіжу м’яту, сік лайма і содову. Подавайте безалкогольний коктейль холодним. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
50 хв
6 порцій
50 хв
6 порцій