Італійська паска панеттоне – рецепт приготування, відео

1

В глибокій мисці з’єднуємо дріжджі, тепле молоко, ложку цукру – перемішуємо до однорідності. Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Додайте до розчинених дріжджів кілька ложок борошна, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо опару на годину в теплому місці.

2

Ретельно промийте родзинки, просушіть їх паперовим рушником та наріжте дрібними шматочками. Замочіть родзинки в коньяку.

3

В чаші кухонного комбайна або міксера, збиваємо яйця, жовток, цукор та вершкове масло кімнатної температури в однорідну масу.

4

Помийте апельсин та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте. Всипте ванільний екстракт або ваніль.

5

В опару влийте яєчну масу, родзинки з коньяком та борошно. Замішуйте тісто лопаткою або руками. Поставте тісто в тепло, попередньо накривши його харчовою плівкою, на 2-3 години. Обімніть тісто, викладіть його на стіл та присипте борошном – вимісіть.

6

Викладіть тісто в форми для випікання на ½ та залиште “підійти” третій раз в теплі. Випікайте панеттоне в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!