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Смачно 24 Інші Великодні рецепти Як приготувати панеттоне: рецепт італійської паски

Як приготувати панеттоне: рецепт італійської паски

4 год

8 порцій

290 ккал

0 / 5
Італійська паска панеттоне – рецепт приготування, відео

Як приготувати італійську паску вдома/Смачно24

Приготуйте італійську паску вдома разом зі Смачно 24! Панеттоне ми пропонуємо випікати в маленьких силіконових формах. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для панеттоне

  • Апельсин

    1 шт.

  • Ваніль

    за смаком

  • Родзинки

    за смаком

  • Коньяк

    50 г

  • Молоко

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    600 г

  • Цукор

    250 г

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сухі дріжджі

    2 ч. л.

  • Яєчний жовток

    1 шт.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

В глибокій мисці з’єднуємо дріжджі, тепле молоко, ложку цукру – перемішуємо до однорідності. Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Додайте до розчинених дріжджів кілька ложок борошна, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо опару на годину в теплому місці.

2

Ретельно промийте родзинки, просушіть їх паперовим рушником та наріжте дрібними шматочками. Замочіть родзинки в коньяку.

3

В чаші кухонного комбайна або міксера, збиваємо яйця, жовток, цукор та вершкове масло кімнатної температури в однорідну масу.

4

Помийте апельсин та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте. Всипте ванільний екстракт або ваніль.

5

В опару влийте яєчну масу, родзинки з коньяком та борошно. Замішуйте тісто лопаткою або руками. Поставте тісто в тепло, попередньо накривши його харчовою плівкою, на 2-3 години. Обімніть тісто, викладіть його на стіл та присипте борошном – вимісіть.

6

Викладіть тісто в форми для випікання на ½ та залиште “підійти” третій раз в теплі. Випікайте панеттоне в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати італійську паску – рецепт з відео:

 

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