Італійська паска панеттоне – рецепт приготування, відео

Як приготувати панеттоне: рецепт італійської паски
4 год
8 порцій
290 ккал
Як приготувати італійську паску вдома/Смачно24
Приготуйте італійську паску вдома разом зі Смачно 24! Панеттоне ми пропонуємо випікати в маленьких силіконових формах. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Апельсин
1 шт.
-
Ваніль
за смаком
-
Родзинки
за смаком
-
Коньяк
50 г
-
Молоко
200 мл
-
Борошно пшеничне
600 г
-
Цукор
250 г
-
Вершкове масло
150 г
-
Сухі дріжджі
2 ч. л.
-
Яєчний жовток
1 шт.
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
В глибокій мисці з’єднуємо дріжджі, тепле молоко, ложку цукру – перемішуємо до однорідності. Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Додайте до розчинених дріжджів кілька ложок борошна, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо опару на годину в теплому місці.
2
Ретельно промийте родзинки, просушіть їх паперовим рушником та наріжте дрібними шматочками. Замочіть родзинки в коньяку.
3
В чаші кухонного комбайна або міксера, збиваємо яйця, жовток, цукор та вершкове масло кімнатної температури в однорідну масу.
4
Помийте апельсин та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте. Всипте ванільний екстракт або ваніль.
5
В опару влийте яєчну масу, родзинки з коньяком та борошно. Замішуйте тісто лопаткою або руками. Поставте тісто в тепло, попередньо накривши його харчовою плівкою, на 2-3 години. Обімніть тісто, викладіть його на стіл та присипте борошном – вимісіть.
6
Викладіть тісто в форми для випікання на ½ та залиште “підійти” третій раз в теплі. Випікайте панеттоне в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати італійську паску – рецепт з відео:
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