Як приготувати качку з яблуками в духовці: рецепт
3 год
3 порції
168 ккал
Рецепт печеної качки з яблуками та хрусткою скоринкою/Смачно24
Рецепт печеної качки з яблуками в духовці чудово підійде для святкового столу. Страва надзвичайно смачна, ароматна та соковита. А хрустка скоринка з нотками апельсину – це фантастика! Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Апельсиновий сік
1 шт.
-
Корінь імбиру
30 г
-
Мелена кориця
1/4 ч. л.
-
Мелений чорний перець
1/2 ч. л.
-
Мед
4 ст. л.
-
Соєвий соус
100 мл
-
Качка
2 кг
-
Цедра апельсина
1 шт.
-
Часник
3 зубчики
-
Яблука
5 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо качку, зрізаємо сальні залози та витираємо птицю паперовим рушником.
2
Для маринаду в глибокій мисці змішуємо апельсиновий сік, соєвий соус та натертий імбир. Додаємо апельсинову цедру і мед – перемішуємо. Розтираємо маринадом качку зовні та всередині. Вичавлюємо часник та змішуємо з чорним перцем, натираємо сумішшю качку.
3
Деко для випікання застеляємо пергаментом для випікання або фольгою.
4
Миємо яблука. Одне яблуко чистимо та видаляємо серединку, нарізаємо кільцями та викладаємо на деко. Решту яблук нарізаємо на шматочки та приправляємо корицею і медом. Наповнюємо яблуками качку. За допомогою дерев’яної палички або зубочистки качку потрібно «закрити», щоб начинка не випадала. Накриваємо качку фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на півтори години пектись.
5
Поливаємо качку соком, що виділяється при випіканні та ставимо качку в духовку ще на 30 хвилин.
6
Крильця та ніжки качки загортаємо у фольгу. Поливаємо м’ясо качиним жиром. Ставимо качку ще на 20 хвилин в духовку. Смачного!
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