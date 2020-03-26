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Як приготувати качку з яблуками в духовці: рецепт

3 год

3 порції

168 ккал

0 / 5
Качка з яблуками в духовці – рецепт запеченої качки з яблуками

Рецепт печеної качки з яблуками та хрусткою скоринкою/Смачно24

Рецепт печеної качки з яблуками в духовці чудово підійде для святкового столу. Страва надзвичайно смачна, ароматна та соковита. А хрустка скоринка з нотками апельсину – це фантастика! Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Апельсиновий сік

    1 шт.

  • Корінь імбиру

    30 г

  • Мелена кориця

    1/4 ч. л.

  • Мелений чорний перець

    1/2 ч. л.

  • Мед

    4 ст. л.

  • Соєвий соус

    100 мл

  • Качка

    2 кг

  • Цедра апельсина

    1 шт.

  • Часник

    3 зубчики

  • Яблука

    5 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо качку, зрізаємо сальні залози та витираємо птицю паперовим рушником.

2

Для маринаду в глибокій мисці змішуємо апельсиновий сік, соєвий соус та натертий імбир. Додаємо апельсинову цедру і мед – перемішуємо. Розтираємо маринадом качку зовні та всередині. Вичавлюємо часник та змішуємо з чорним перцем, натираємо сумішшю качку.

3

Деко для випікання застеляємо пергаментом для випікання або фольгою. 

4

Миємо яблука. Одне яблуко чистимо та видаляємо серединку, нарізаємо кільцями та викладаємо на деко. Решту яблук нарізаємо на шматочки та приправляємо корицею і медом. Наповнюємо яблуками качку. За допомогою дерев’яної палички або зубочистки качку потрібно «закрити», щоб начинка не випадала. Накриваємо качку фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на півтори години пектись.

5

Поливаємо качку соком, що виділяється при випіканні та ставимо качку в духовку ще на 30 хвилин.

6

Крильця та ніжки качки загортаємо у фольгу. Поливаємо м’ясо качиним жиром. Ставимо качку ще на 20 хвилин в духовку. Смачного!

 

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