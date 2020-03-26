1

Ретельно миємо качку, зрізаємо сальні залози та витираємо птицю паперовим рушником.

2

Для маринаду в глибокій мисці змішуємо апельсиновий сік, соєвий соус та натертий імбир. Додаємо апельсинову цедру і мед – перемішуємо. Розтираємо маринадом качку зовні та всередині. Вичавлюємо часник та змішуємо з чорним перцем, натираємо сумішшю качку.

3

Деко для випікання застеляємо пергаментом для випікання або фольгою.

4

Миємо яблука. Одне яблуко чистимо та видаляємо серединку, нарізаємо кільцями та викладаємо на деко. Решту яблук нарізаємо на шматочки та приправляємо корицею і медом. Наповнюємо яблуками качку. За допомогою дерев’яної палички або зубочистки качку потрібно «закрити», щоб начинка не випадала. Накриваємо качку фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на півтори години пектись.

5

Поливаємо качку соком, що виділяється при випіканні та ставимо качку в духовку ще на 30 хвилин.

6

Крильця та ніжки качки загортаємо у фольгу. Поливаємо м’ясо качиним жиром. Ставимо качку ще на 20 хвилин в духовку. Смачного!