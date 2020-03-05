1

Змішайте у великій мисці борошно, дріжджі, сіль та цукор. Додайте 330 мл води кімнатної температури, замісіть руками або ложкою гладке тісто. Накрийте миску і залишити при кімнатній температурі, поки тісто не збільшиться вдвічі, приблизно на 1-2 години.

2

Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, сформуйте з нього кульку і накрийте вологим рушником на 30 хвилин. Потім перекладіть тісто на промаслений папір, розкладіть його по периметру деко.

3

Для начинки змішайте теплу воду і сіль в мисці, покладіть в неї дуже тонко нарізану картоплю і залиште на півтори години. Після цього обсушіть скибочки, сильно стискаючи між паперовими рушниками. Змішайте картоплю і цибулю, чорний перець і оливкову олію.

4

Розігрійте духовку до 240 градусів, розподіліть картопляну масу по тісту. Посипте піцу розмарином і випікайте 35 хвилин, поки поверхня не стане золотисто-коричневою.