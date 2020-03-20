Картопляне пюре на молоці – рецепт приготування

Як приготувати смачне картопляне пюре на молоці
35 хв
3 порції
120 ккал
Рецепт пюре з картоплі на молоці/Смачно24
Не знаєте який гарнір приготувати на обід чи вечерю? Смачно 24 пропонує вам приготувати ніжне картопляне пюре на молоці з додаванням ароматного мускатного горіха.
Інгредієнти
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Картопля
400 г
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Молоко
100 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Мускатний горіх
за смаком
-
Вершкове масло
30 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки, ще раз помийте водою і розріжте на дві половинки. Відваріть картоплю до готовності в підсоленій воді. Щоб перевірити чи картопля зварилась, встроміть в неї ніж. Якщо він заходить м’яко – картопля готова.
2
Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла, поперчіть та розімніть її в пюре. Влийте в пюре тепле молоко та посипте меленим мускатним горіхом. Ще раз розімніть пюре товкачкою і подавайте до столу. Смачного!
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