Картопляне пюре на молоці – рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки, ще раз помийте водою і розріжте на дві половинки. Відваріть картоплю до готовності в підсоленій воді. Щоб перевірити чи картопля зварилась, встроміть в неї ніж. Якщо він заходить м’яко – картопля готова.

2

Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла, поперчіть та розімніть її в пюре. Влийте в пюре тепле молоко та посипте меленим мускатним горіхом. Ще раз розімніть пюре товкачкою і подавайте до столу. Смачного!