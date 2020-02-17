Як приготувати картопляне пюре вдома: легкий рецепт
35 хв
4 порції
89 ккал
Рецепт картопляного пюре вдома/Смачно24
Картопляне пюре, мабуть, одне з улюблених гарнірів як дітей, так і дорослих. Воно ніжне, повітряне та таке смачне! До картопляного пюре можна додавати різноманітні спеції та зелень. Наприклад, дуже смачним виходить пюре з мускатним горіхом, або з кропом та часничком. Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Як приготувати картопляне пюре вдома: рецепт з відео
Інгредієнти
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Картопля
500 г
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Молоко
200 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Вершкове масло
50 г
Рецепт приготування
1
Почистіть картоплю від шкірки, добре помийте водою та розріжте на дві половини. Якщо ви будете варити картоплю через деякий час, покладіть її у воду, щоб вона не почорніла.
2
Підготуйте каструлю для приготування картоплі. Налийте води, киньте картоплю в каструлю та посоліть воду. Варіть картоплю до готовності на середньому вогні. Зцідіть воду, додайте до картоплі масло та поперчіть. Додатково перевірте зварену картоплю на сіль.
3
За допомогою товкачки розімніть картоплю з масло та додайте гарячого молока. Ще раз розімніть картопляне пюре, щоб воно вийшло ніжним та повітряним. Смачного!
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