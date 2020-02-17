1

Почистіть картоплю від шкірки, добре помийте водою та розріжте на дві половини. Якщо ви будете варити картоплю через деякий час, покладіть її у воду, щоб вона не почорніла.

2

Підготуйте каструлю для приготування картоплі. Налийте води, киньте картоплю в каструлю та посоліть воду. Варіть картоплю до готовності на середньому вогні. Зцідіть воду, додайте до картоплі масло та поперчіть. Додатково перевірте зварену картоплю на сіль.

3

За допомогою товкачки розімніть картоплю з масло та додайте гарячого молока. Ще раз розімніть картопляне пюре, щоб воно вийшло ніжним та повітряним. Смачного!