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Рецепт картопляних галушок з зеленню

30 хв

4 порції

45 ккал

0 / 5
Картопляні галушки з зеленню – рецепт домашніх галушок

Рецепт домашніх галушок/Смачно24

Рецептів картопляних галушок існує безліч, як і соусів до них. Смачно 24 пропонує вам домашній рецепт галушок зі сметаною та зеленню. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    800 г

  • Крохмаль

    1 ч. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сметана

    200 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю та відваріть її в мундирах до готовності у підсоленій воді. Охолодіть картоплю, зніміть шкірку. Натріть картоплю на дрібній тертці та розділіть картопляну масу чотири пропорції. У четверту частину додайте картопляний крохмаль. Посоліть всю картоплю та перемішайте.

2

Добре перемішану картоплю знову розділіть на чотири частини, кожну з них ретельно розкачуємо скалкою, скочуємо в ковбаски. Кожну ковбаску поріжте на рівні шматочки.

3

На палець наносимо борошно, беремо кожну галушку, і притискаємо по середині кожної галушки, щоб вийшла вм'ятина.

4

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте цибулю до золотистої скоринки. В окремій мисці з’єднайте подрібнений часник, зелень та сметану.

5

Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді до готовності. Дістаємо з води, додаємо масло і смажену цибулю. Подавайте галушки з сметанковим соусом. Смачного!

Поради щодо приготування

Галушки з картоплі – рецепт з відео:
 

 

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