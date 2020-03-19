1

Ретельно помийте картоплю та відваріть її в мундирах до готовності у підсоленій воді. Охолодіть картоплю, зніміть шкірку. Натріть картоплю на дрібній тертці та розділіть картопляну масу чотири пропорції. У четверту частину додайте картопляний крохмаль. Посоліть всю картоплю та перемішайте.

2

Добре перемішану картоплю знову розділіть на чотири частини, кожну з них ретельно розкачуємо скалкою, скочуємо в ковбаски. Кожну ковбаску поріжте на рівні шматочки.

3

На палець наносимо борошно, беремо кожну галушку, і притискаємо по середині кожної галушки, щоб вийшла вм'ятина.

4

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте цибулю до золотистої скоринки. В окремій мисці з’єднайте подрібнений часник, зелень та сметану.

5

Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді до готовності. Дістаємо з води, додаємо масло і смажену цибулю. Подавайте галушки з сметанковим соусом. Смачного!