Картопляні ньокі – швидкий рецепт в домашніх умовах

Картопляні ньокі: рецепт швидкої страви
50 хв
3 порції
183 ккал
Як приготувати картопляні ньокі вдома/Смачно24
Ньоки – маленькі вироби з картопляного тіста, традиційна страва італійської кухні. За способом приготування дуже схожі на галушки чи ліниві вареники. Подаються як перша чи як друга страва або гарнір.
Інгредієнти
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Картопля
500 г
-
Борошно пшеничне
200 г
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Картоплю почистіть, розріжте на декілька великих частин. Залийте картоплю водою та варіть до готовності. Узагалі для ньоків картоплю варять найчастіше в мундирі і потім очищають. Це робиться для того, щоб всередину потрапляло якомога менше води.
2
Охолодіть картоплю, подрібніть на тертці або розімніть товкачкою в однорідну масу. Важливо, щоб в ній не залишилося жодних великих шматочків і грудочок.
3
Додайте до картоплі борошно, посоліть. Зробіть всередині заглиблення і вилийте туди яйце. На цьому ж етапі можна додати дрібно натертий твердий сир, але це не обов’язковий інгредієнт. Замісіть м’яке, але достатньо міцне картопляне тісто, що не липне до рук.
4
Сформуйте з нього кулю та розділіть її на частини. Кожну частину розкатайте в «ковбаску» завтовшки 2 сантиметри. Розріжте отримані «ковбаски» на шматочки завтовшки 1 сантиметр. Використовуйте для цього гострий ніж, щоб картопляне тісто не кришилося.
5
Кожен такий шматочок злегка приплюсніть та зробіть виделкою вм’ятини. Це необхідно не тільки для естетичності, а і для того, щоб ньоки накопичували більше соусу при поданні. У результаті смак у них вийде насиченіший.
6
Закиньте ньоки в окріп. Через декілька хвилин вони спливуть на поверхню. Після цього варіть їх ще 5 хвилин при слабкому кипінні. Відкиньте на друшляк, дайте стекти воді. Якщо ви не збираєтесь варити ньоки одразу, присипте їх борошном, щоб вони не злипалися. Смачного!
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