1

Перед початком приготування, пшоняну крупу обов’язково потрібно перебрати та промити водою кілька разів.

2

У невелику каструлю налийте склянку чистої води, молоко та очищену та промиту кашу. Ретельно перемішуємо та додаємо цукру і солі за смаком. Щоб каша не пригоріла, її постійно потрібно помішувати ложкою, впродовж всього варіння. Доведіть пшоняну кашу до кипіння та варіть ще 2-3 хвилини.

3

Виключаємо вогонь під каструлею, додаємо вершкового масла та накриваємо каструлю кришкою на 20 хвилин. Зварена пшоняна каша має настоятись. Ще раз перемішуємо кашу з маслом. До пшоняної каші можна нарізати фруктів, додати домашнє варення або мед. Смачного!