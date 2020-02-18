1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та розітріть з цукром. Додайте до яєць ванільний цукор, сіль і ще раз ретельно перемішайте, щоб не було кристаликів. Розтопіть вершкове масло на водяній бані, трішки охолодіть, щоб воно не було надто гаряче та влийте до яєць. додайте до яєчної маси кефір, родзинки та цедру лимона – перемішайте до однорідної маси.

2

Просійте борошно через дрібне сито та змішайте з розпушувачем для тіста. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та замішуйте тісто для кексу.

3

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте формочки для випікання кексу, змажте їх вершковим маслом та заповніть тістом на ¾ об’єму. Випікайте порційні кекси 30-25 хвилин до готовності.

4

Вийміть рум'яні кекси з духовки та залиште їх охолонути. Для декору посипте їх цукровою пудрою. Смачного!