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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт

Хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт

1 год 10 хв

1 порція

248 ккал

0 / 5
Хачапурі по-аджарський: класичний рецепт в домашніх умовах

Як приготувати хачапурі по-аджарськи в домашніх умовах/Смачно24

Різновидів хачапурі існує декілька. Смачно 24 пропонує класичний рецепт відомого з регіону Грузії Аджарії з покроковою інструкцією приготування цієї надзвичайно смачної страви. 

Інгредієнти

Для хачапурі по-аджарськи

  • Імеретинський сир

    125 г

  • Борошно пшеничне

    100 г

  • Оливкова олія

    1 ч. л.

  • Цукор

    0,5 ч. л.

  • Вершкове масло

    10 г

  • Сіль

    0,5 ч. л.

  • Сулугуні

    125 г

  • Сухі дріжджі

    0,5 ч. л.

  • Тепла вода

    50 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Дріжджі розчиняємо у ледь теплій воді. Окремо змішуємо просіяне борошно, цукор, сіль та висипаємо у рідину. Вливаємо олію та замішуємо тісто. Вимішувати його треба до поки воно не перестане липнути до рук. Дайте тісту “відпочити” 40 хвилин.

2

Розкатаємо тісто у великий овал, в середину насипаємо по половині кожного сиру. Загортаємо краї таким чином, щоб утворився човник. Всипаємо у нього залишки сиру. 

3

Випікаємо хачапурі у  розігрітій духовці 15 хвилин при 180 градусах.

4

Ретельно помийте яйце, розділіть білок від жовтка. На готовий хачапурі кладемо жовток та кусочок масла. Їмо одразу, відламуючи шматки тіста та вмочуючи їх жовтково-масляну начинку.

Грузинська кухня Кухні світу

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