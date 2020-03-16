Хачапурі по-аджарський: класичний рецепт в домашніх умовах

Хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт
1 год 10 хв
1 порція
248 ккал
Як приготувати хачапурі по-аджарськи в домашніх умовах/Смачно24
Різновидів хачапурі існує декілька. Смачно 24 пропонує класичний рецепт відомого з регіону Грузії Аджарії з покроковою інструкцією приготування цієї надзвичайно смачної страви.
Інгредієнти
-
Імеретинський сир
125 г
-
Борошно пшеничне
100 г
-
Оливкова олія
1 ч. л.
-
Цукор
0,5 ч. л.
-
Вершкове масло
10 г
-
Сіль
0,5 ч. л.
-
Сулугуні
125 г
-
Сухі дріжджі
0,5 ч. л.
-
Тепла вода
50 г
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Дріжджі розчиняємо у ледь теплій воді. Окремо змішуємо просіяне борошно, цукор, сіль та висипаємо у рідину. Вливаємо олію та замішуємо тісто. Вимішувати його треба до поки воно не перестане липнути до рук. Дайте тісту “відпочити” 40 хвилин.
2
Розкатаємо тісто у великий овал, в середину насипаємо по половині кожного сиру. Загортаємо краї таким чином, щоб утворився човник. Всипаємо у нього залишки сиру.
3
Випікаємо хачапурі у розігрітій духовці 15 хвилин при 180 градусах.
4
Ретельно помийте яйце, розділіть білок від жовтка. На готовий хачапурі кладемо жовток та кусочок масла. Їмо одразу, відламуючи шматки тіста та вмочуючи їх жовтково-масляну начинку.
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