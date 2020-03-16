Хачапурі по-аджарський: класичний рецепт в домашніх умовах

1

Дріжджі розчиняємо у ледь теплій воді. Окремо змішуємо просіяне борошно, цукор, сіль та висипаємо у рідину. Вливаємо олію та замішуємо тісто. Вимішувати його треба до поки воно не перестане липнути до рук. Дайте тісту “відпочити” 40 хвилин.

2

Розкатаємо тісто у великий овал, в середину насипаємо по половині кожного сиру. Загортаємо краї таким чином, щоб утворився човник. Всипаємо у нього залишки сиру.

3

Випікаємо хачапурі у розігрітій духовці 15 хвилин при 180 градусах.

4

Ретельно помийте яйце, розділіть білок від жовтка. На готовий хачапурі кладемо жовток та кусочок масла. Їмо одразу, відламуючи шматки тіста та вмочуючи їх жовтково-масляну начинку.