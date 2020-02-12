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Смачно 24 Випічка Хліб Як приготувати домашній хліб в хлібопічці: легкий рецепт

Як приготувати домашній хліб в хлібопічці: легкий рецепт

1 год

5 порцій

222 ккал

Печемо домашній хліб в хлібопічці/Смачно24

Смачно 24 пропонує вам власноруч спекти запашний домашній хліб. Для приготування домашньої здоби використовуйте хлібопічку та борошно тільки найвищої якості. Спеченим власноруч хлібом ви здивуєте свою родину, адже така випічка дуже високо ціниться. Все що вам потрібно для випікання домашнього хліба – це чітко дотримуватись покрокової інструкції приготування за рецептом.

Відео приготування домашнього хліба в хлібопічці – дивіться онлайн:

 

 

Інгредієнти

для тіста

Рецепт приготування

1

Для початку випікання хліба налийте в хлібопічку воду, яку заздалегідь підігрійте, щоб вода буда теплою. Далі налийте в чашу хлібопічки соняшникову олію та всипте цукор та сіль. Не перемішуйте інгредієнти в чаші хлібопічки!

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Наступним, висипте в чашу сухе молоко, просіяне борошно та сухі дріжджі. Важливо, якщо ви додасте борошно останнім, тісто вийде забите. 

3

Далі переходимо до налаштування хлібопічки: оберіть вагу виробу – 750 г, встановіть режим випікання для середньої скоринки та випікайте. Готовий хліб накрийте чистим рушником, почекайте доки він охолодиться та куштуйте. Смачного!

Хліб Випічка

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