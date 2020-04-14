Як приготувати холодець в мультиварці: рецепт
7 год
1 порція
142 ккал
Рецепт домашнього холодцю/Смачно24
Приготування домашнього холодцю в мультиварці за рецептом Смачно 24 значно зекономить ваш час, а смак буде більш насиченим та концентрованим. Гайда готувати святковий домашній холодець разом!
Інгредієнти
-
Свинячі ноги
700 г
-
Яловичина
1 кг
-
Лавровий лист
2 шт.
-
Цибуля ріпчаста
100 г
-
Морква
2-3 шт.
-
Перець чорний горошком
1/2 ч. л.
-
Свиняча рулька
700 г
-
Сіль
1 ст. л.
-
Часник
5 зубчиків
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо м’ясо, свинячу рульку і ногу. Викладаємо їх у чашу мультиварки, додаємо моркву, цибулю, чорний перець горошком та лаврові листочки. Заливаємо холодною водою, солимо та закриваємо кришкою. Ставимо режим “Гасіння” на 7 годин.
2
Виймаємо м’ясо, охолоджуємо та відокремлюємо від кісток. Подрібніть м’ясо на невеликі шматочки. Моркву наріжте шматочками та викладіть в глибокі тарілки, додайте м’ясо та зелень.
3
Теплий бульйон процідіть через марлю або дрібне сито, вичавіть часник, перемішайте та залийте ним тарілки з овочами і м’ясом.
4
Заготовки на холодець поставте в холодне місце на 5-6 годин до повного застигання. Смачного!
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