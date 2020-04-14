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Як приготувати холодець в мультиварці: рецепт

7 год

1 порція

142 ккал

0 / 5
Холодець в мультиварці – рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт домашнього холодцю/Смачно24

Приготування домашнього холодцю в мультиварці за рецептом Смачно 24 значно зекономить ваш час, а смак буде більш насиченим та концентрованим. Гайда готувати святковий домашній холодець разом!

Інгредієнти

для страви

  • Свинячі ноги

    700 г

  • Яловичина

    1 кг

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    100 г

  • Морква

    2-3 шт.

  • Перець чорний горошком

    1/2 ч. л.

  • Свиняча рулька

    700 г

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Часник

    5 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо м’ясо, свинячу рульку і ногу. Викладаємо їх у чашу мультиварки, додаємо моркву, цибулю, чорний перець горошком та лаврові листочки. Заливаємо холодною водою, солимо та закриваємо кришкою. Ставимо режим “Гасіння” на 7 годин.

2

Виймаємо м’ясо, охолоджуємо та відокремлюємо від кісток. Подрібніть м’ясо на невеликі шматочки. Моркву наріжте шматочками та викладіть в глибокі тарілки, додайте м’ясо та зелень.

3

Теплий бульйон процідіть через марлю або дрібне сито, вичавіть часник, перемішайте та залийте ним тарілки з овочами і м’ясом.

4

Заготовки на холодець поставте в холодне місце на 5-6 годин до повного застигання. Смачного!

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