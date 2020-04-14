1

Ретельно миємо м’ясо, свинячу рульку і ногу. Викладаємо їх у чашу мультиварки, додаємо моркву, цибулю, чорний перець горошком та лаврові листочки. Заливаємо холодною водою, солимо та закриваємо кришкою. Ставимо режим “Гасіння” на 7 годин.

2

Виймаємо м’ясо, охолоджуємо та відокремлюємо від кісток. Подрібніть м’ясо на невеликі шматочки. Моркву наріжте шматочками та викладіть в глибокі тарілки, додайте м’ясо та зелень.

3

Теплий бульйон процідіть через марлю або дрібне сито, вичавіть часник, перемішайте та залийте ним тарілки з овочами і м’ясом.

4

Заготовки на холодець поставте в холодне місце на 5-6 годин до повного застигання. Смачного!