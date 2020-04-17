Як приготувати холодець на Великдень з птиці
7 год 10 хв
4 порції
142 ккал
Як приготувати холодець з птиці/Смачно24
Холодець – невід'ємна страва на святковому столі. Смачно 24 пропонує вам приготувати холодець з птиці на Великдень без додавання желатину. Гайда готувати разом!
Читайте також: Рецепти недорогих салатів на Великдень
Інгредієнти
-
Свинячі ноги
1 шт.
-
Домашній півень
2 кг
-
Запашний перець горошком
3 шт.
-
Лаврові листки
2 шт.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Морква
2 шт.
-
Перець чорний горошком
10 шт.
-
Петрушка (зелень)
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Часник
12 зубчиків
Рецепт приготування
1
Перед початком приготування необхідно ретельно зачистити ніжку з ратичкою, помити водою тушку півня. Покладіть тушку та ніжку у каструлю з водою та залиште на ніч, щоб з м’яса вийшли залишки крові.
2
Зранку злийте воду, ще раз ретельно помийте м’ясо та знову залийте чистою водою у великій каструлі (приблизно 3,5-4л).
3
Поставте каструлю на слабкий вогонь і дайте закипіти – ретельно зніміть всю піну, що утвориться. Злийте воду та наберіть нову, накрийте кришкою і варіть 6-7 годин.
4
За годину до готовності додайте в бульйон цибулю, моркву попередньо очищену.
5
За пів години до кінця приготування додайте в бульйон перець та лаврові листочки.
6
Коли м’ясо відділятиметься від кісток вийміть його з бульйону і охолодіть. Виключіть вогонь під каструлею.
7
Почистіть зубчики часнику та вичавіть їх у бульйон, посоліть за смаком. Ретельно перемішайте бульйон, накрийте кришкою та дайте йому настоятись 30-40 хвилин.
8
За допомогою марлі процідіть бульйон, зберіть залишки жиру.
9
М’ясо півня розберіть на великі волокна, шкірку видаліть. Викладіть його на тарілки, за бажанням наріжте відварену моркву, додайте свіжу зелень.
10
Залийте м’ясо з овочами і зеленню бульйоном та поставте в холодильник на мінімум 3-4 години. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
3 год
6 порцій
4 год
1 порція
5 хв
6 порцій