1

Перед початком приготування необхідно ретельно зачистити ніжку з ратичкою, помити водою тушку півня. Покладіть тушку та ніжку у каструлю з водою та залиште на ніч, щоб з м’яса вийшли залишки крові.

2

Зранку злийте воду, ще раз ретельно помийте м’ясо та знову залийте чистою водою у великій каструлі (приблизно 3,5-4л).

3

Поставте каструлю на слабкий вогонь і дайте закипіти – ретельно зніміть всю піну, що утвориться. Злийте воду та наберіть нову, накрийте кришкою і варіть 6-7 годин.

4

За годину до готовності додайте в бульйон цибулю, моркву попередньо очищену.

5

За пів години до кінця приготування додайте в бульйон перець та лаврові листочки.

6

Коли м’ясо відділятиметься від кісток вийміть його з бульйону і охолодіть. Виключіть вогонь під каструлею.

7

Почистіть зубчики часнику та вичавіть їх у бульйон, посоліть за смаком. Ретельно перемішайте бульйон, накрийте кришкою та дайте йому настоятись 30-40 хвилин.

8

За допомогою марлі процідіть бульйон, зберіть залишки жиру.

9

М’ясо півня розберіть на великі волокна, шкірку видаліть. Викладіть його на тарілки, за бажанням наріжте відварену моркву, додайте свіжу зелень.

10

Залийте м’ясо з овочами і зеленню бульйоном та поставте в холодильник на мінімум 3-4 години. Смачного!