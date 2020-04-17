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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати холодець на Великдень з птиці

Як приготувати холодець на Великдень з птиці

7 год 10 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5
Холодець з куркою та індичкою – рецепт холдцю на Великдень 2020

Як приготувати холодець з птиці/Смачно24

Холодець – невід'ємна страва на святковому столі. Смачно 24 пропонує вам приготувати холодець з птиці на Великдень без додавання желатину. Гайда готувати разом!

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Інгредієнти

для страви

  • Свинячі ноги

    1 шт.

  • Домашній півень

    2 кг

  • Запашний перець горошком

    3 шт.

  • Лаврові листки

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Морква

    2 шт.

  • Перець чорний горошком

    10 шт.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    12 зубчиків

Рецепт приготування

1

Перед початком приготування необхідно ретельно зачистити ніжку з ратичкою, помити водою тушку півня. Покладіть тушку та ніжку у каструлю з водою та залиште на ніч, щоб з м’яса вийшли залишки крові.

2

Зранку злийте воду, ще раз ретельно помийте м’ясо та знову залийте чистою водою у великій каструлі (приблизно 3,5-4л).

3

Поставте каструлю на слабкий вогонь і дайте закипіти – ретельно зніміть всю піну, що утвориться. Злийте воду та наберіть нову, накрийте кришкою і варіть 6-7 годин.

4

За годину до готовності додайте в бульйон цибулю, моркву попередньо очищену.

5

За пів години до кінця приготування додайте в бульйон перець та лаврові листочки.

6

Коли м’ясо відділятиметься від кісток вийміть його з бульйону і охолодіть. Виключіть вогонь під каструлею.

7

Почистіть зубчики часнику та вичавіть їх у бульйон, посоліть за смаком. Ретельно перемішайте бульйон, накрийте кришкою та дайте йому настоятись 30-40 хвилин.

8

За допомогою марлі процідіть бульйон, зберіть залишки жиру.

9

М’ясо півня розберіть на великі волокна, шкірку видаліть. Викладіть його на тарілки, за бажанням наріжте відварену моркву, додайте свіжу зелень.

10

Залийте м’ясо з овочами і зеленню бульйоном та поставте в холодильник на мінімум 3-4 години. Смачного!

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