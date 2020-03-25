Домашній хот-дог – рецепт хот-дога з сосискою вдома

1

Розріжте булку для хот-дога, намастіть її майонезом. На розігрітій сковорідці підсмажте сосиску з обох сторін, покладіть в булку.

2

Помийте свіже листя салату та вкладіть в булку. Наріжте помідори та цибулю кільцями і покладіть в хот-дог.

3

Полийте сосиску кетчупом і гірчицею за смаком. Смачного!