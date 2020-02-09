Класичний шоколадний брауні: покроковий рецепт
1 год 10 хв
6 порцій
225 ккал
Готовий шоколадний брауні має бути пружнім зверху та трохи глевким всередині. Брауні – це відразу і шоколадний торт, і печиво, і кекс: все залежить від рецепту. Взагалі, в кулінарії прийнято вважати, що це шоколадне тістечко з характерним коричневим кольором (від англ. brown – коричневий).
Вважається, що вперше його приготували в Чикаго в 1983 році в готелі Palmer, де досі його печуть за стародавнім рецептом: з вологою серединкою і абрикосовою глазур’ю.
Брауні – це простий, але в той же час вишуканий десерт, який вам обов’язково сподобається.
Інгредієнти
-
Какао
80 г
-
Борошно пшеничне
65 г
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
300 г
-
Вершкове масло
200 г
-
Чорний шоколад
200 г
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
На водяній бані розтопіть масло та чорний шоколад. Візьміть 150 г шоколаду, ще 50 г відкладіть. Його можна додати в тісто безпосередньо перед випіканням.
2
У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти – муку, цукор, какао та розпушувач. Муку та какао краще просіяти, щоб не було грудочок.
3
Додайте до сухих інгредієнтів розтоплений шоколад та добре вимішайте. Додавате по одному яйцю в тісто та перемішуйте до однорідної маси. Додайте 50 г подрібненого шоколаду, який розтане при випіканні. За бажанням можете додати білий шоколад.
4
Вистеліть форму пергаментом. Якщо боїтесь, що ваш десерт пригорить – змажте пергамент або форму маслом. Класичний брауні – випікається у прямокутній формі, потім його нарізають на менші прямокутні шматочки. Але його можна випікати і в круглій формі, тоді брауні буде більше нагадувати шоколадний кекс.
5
Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах. Попередньо розігрійте духовку.
6
Подавайте брауні, посипавши зверху пудрою або натертим шоколадом.
Поради щодо приготування
Всі продукти мають бути кімнатної температури.
Масло та яйця краще дістати з холодильника за годину до приготування.
А шоколад беріть із найбільшим вмістом какао маси – від 80%.
За бажанням можна додати білий шоколад або горішки.
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