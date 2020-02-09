24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Класичний шоколадний брауні: покроковий рецепт

Класичний шоколадний брауні: покроковий рецепт

1 год 10 хв

6 порцій

225 ккал

4 / 5

Готовий шоколадний брауні має бути пружнім зверху та трохи глевким всередині. Брауні – це відразу і шоколадний торт, і печиво, і кекс: все залежить від рецепту. Взагалі, в кулінарії прийнято вважати, що це шоколадне тістечко з характерним коричневим кольором (від англ. brown – коричневий).

Вважається, що вперше його приготували в Чикаго в 1983 році в готелі Palmer, де досі його печуть за стародавнім рецептом: з вологою серединкою і абрикосовою глазур’ю.

Брауні – це простий, але в той же час вишуканий десерт, який вам обов’язково сподобається.

Інгредієнти

для Брауні

Рецепт приготування

1

На водяній бані розтопіть масло та чорний шоколад. Візьміть 150 г шоколаду, ще 50 г відкладіть. Його можна додати в тісто безпосередньо перед випіканням.

2

У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти – муку, цукор, какао та розпушувач. Муку та какао краще просіяти, щоб не було грудочок.

3

Додайте до сухих інгредієнтів розтоплений шоколад та добре вимішайте. Додавате по одному яйцю в тісто та перемішуйте до однорідної маси. Додайте 50 г подрібненого шоколаду, який розтане при випіканні. За бажанням можете додати білий шоколад.

4

Вистеліть форму пергаментом. Якщо боїтесь, що ваш десерт пригорить – змажте пергамент або форму маслом. Класичний брауні – випікається у прямокутній формі, потім його нарізають на менші прямокутні шматочки. Але його можна випікати і в круглій формі, тоді брауні буде більше нагадувати шоколадний кекс.

5

Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах. Попередньо розігрійте духовку.

6

Подавайте брауні, посипавши зверху пудрою або натертим шоколадом.

Поради щодо приготування

Всі продукти мають бути кімнатної температури.

Масло та яйця краще дістати з холодильника за годину до приготування.

А шоколад беріть із найбільшим вмістом какао маси – від 80%.

За бажанням можна додати білий шоколад або горішки.

Американська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

Схожі рецепти

Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники
Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт Спробуйте приготувати ніжні та ароматні млинці з гарбуза!

2 год

6 порцій

Млинці
Гарбузові оладки: простий рецепт приготування Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки
Оладки з кабачків: покроковий рецепт Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Шеф-кухарі
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Рецепт сирників з бананом Покрокова інструкція приготування сирників з бананом та без цукру

30 хв

4 порції

Сирники
Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт Покрокова інструкція приготування італійської пасти Карбонара

55 хв

4 порції

Італійська
Рецепт смачної піци на сковорідці за 5 хвилин Покрокове приготування піци на сковорідці

5 хв

4 порції

Піца