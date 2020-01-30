Смачно 24 Десерти Солодка випічка Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт

Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт

1 год 20 хв

4 порції

450 ккал

Надзвичайно смачне кокосове печиво за рецептом переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф”, випускниці кулінарної школи Le Cordon Blue та судді “Мастер Шеф” 9 сезону – Лізи Глінської.

Інгредієнти

для печення

Рецепт приготування

1

Запікаємо яблука в мікрохвильовій печі або в духовці. Нам потрібна тільки м’якоть.

2

Додаємо до яблучного пюре білки.

3

До пюре додайте кокосову стружку та цукрову пудру. Ретельно вимішайте масу.

4

Формуємо невеличкі кульки розміром з грецький горіх.

5

Розігрійте духовку до 160-165 градусів та випікайте кокосові кульки до золотої скоринки 20-25 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Ліза Глінська Авторські рецепти Десерти

Схожі рецепти

Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники
Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт Спробуйте приготувати ніжні та ароматні млинці з гарбуза!

2 год

6 порцій

Млинці
Гарбузові оладки: простий рецепт приготування Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки
Оладки з кабачків: покроковий рецепт Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Шеф-кухарі
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Євген Клопотенко

Останні рецепти

Рецепт тіста для піци Рецепт ідеального тіста для піци

45 хв

2 порції

Піца
Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція Швидко, якісно та легко: інструкція чищення креветок

25 хв

Корисні поради
Як правильно чистити гранат: корисні поради Покрокова інструкція, як правильно почистити гранат в домашніх умовах

15 хв

Корисні перекуси