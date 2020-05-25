Як приготувати компот з ревеню: домашній рецепт
1 год
16 порцій
85 ккал
Як приготувати компот з ревеню/Смачно24
Ось і настав сезон надзвичайно смачного та корисного ревеню. Смачно 24 пропонує вам приготувати компот з цієї рослини та смакувати ним разом із родиною.
Користь і шкода ревеню
Ревінь – трав’яниста рослина сімейства гречаних, яку вирощують заради лікувальних властивостей його коріння та листя.
Ревінь надзвичайно багатий на вітаміни групи С, Р, А, В1 та органічних кислот. У 100 г свіжого ревеню міститься добова норма вітаміну К.
Попри користь ревеню є й протипоказання до вживання його людям із такими захворюваннями, як підвищена кислотність шлунку, внутрішня кровотеча, ревматизм, холецистит та запалення сечового міхура.
Інгредієнти
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Вода
4 л
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Лимон
1/2 шт.
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Ревень (румбарбар)
1 кг
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Цукор
1 склянка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте ревінь, зріжте верх та низ стебла та видаліть шкірку. Поріжте його на невеликі шматочки довжиною 2-3 см.
2
У 4 л каструлі доведіть до кипіння воду з цукром, додайте нарізаний ревінь та перемішайте. Варіть компот на маленькому вогні 10 хвилин.
3
Наріжте тоненькими скибочками лимон та додайте в каструлю. Проваріть компот ще 3-4 хвилини, виключіть вогонь та накрийте каструлю кришкою.
4
Через годинку компот готовий до вживання. Смачного!
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