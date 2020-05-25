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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати компот з ревеню: домашній рецепт

Як приготувати компот з ревеню: домашній рецепт

1 год

16 порцій

85 ккал

0 / 5
Як варити компот з ревеню: домашній рецепт

Як приготувати компот з ревеню/Смачно24

Ось і настав сезон надзвичайно смачного та корисного ревеню. Смачно 24 пропонує вам приготувати компот з цієї рослини та смакувати ним разом із родиною.

Користь і шкода ревеню

Ревінь – трав’яниста рослина сімейства гречаних, яку вирощують заради лікувальних властивостей його коріння та листя.

Ревінь надзвичайно багатий на вітаміни групи С, Р, А, В1 та органічних кислот. У 100 г свіжого ревеню міститься добова норма вітаміну К.

Попри користь ревеню є й протипоказання до вживання його людям із такими захворюваннями, як підвищена кислотність шлунку, внутрішня кровотеча, ревматизм, холецистит та запалення сечового міхура.

Інгредієнти

для компоту

  • Вода

    4 л

  • Лимон

    1/2 шт.

  • Ревень (румбарбар)

    1 кг

  • Цукор

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте ревінь, зріжте верх та низ стебла та видаліть шкірку. Поріжте його на невеликі шматочки довжиною 2-3 см.

2

У 4 л каструлі доведіть до кипіння воду з цукром, додайте нарізаний ревінь та перемішайте. Варіть компот на маленькому вогні 10 хвилин.

3

Наріжте тоненькими скибочками лимон та додайте в каструлю. Проваріть компот ще 3-4 хвилини, виключіть вогонь та накрийте каструлю кришкою.

4

Через годинку компот готовий до вживання. Смачного!

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