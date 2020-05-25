Як приготувати компот з ревеню/Смачно24

Ось і настав сезон надзвичайно смачного та корисного ревеню. Смачно 24 пропонує вам приготувати компот з цієї рослини та смакувати ним разом із родиною.

Користь і шкода ревеню

Ревінь – трав’яниста рослина сімейства гречаних, яку вирощують заради лікувальних властивостей його коріння та листя.

Ревінь надзвичайно багатий на вітаміни групи С, Р, А, В1 та органічних кислот. У 100 г свіжого ревеню міститься добова норма вітаміну К.

Попри користь ревеню є й протипоказання до вживання його людям із такими захворюваннями, як підвищена кислотність шлунку, внутрішня кровотеча, ревматизм, холецистит та запалення сечового міхура.