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Корисні цукерки з сухофруктів: рецепт

15 хв

20 порцій

262 ккал

0 / 5
Корисні цукерки із сухофруктів – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати цукерки з сухофруктів/Смачно24

Смачно24 підготував для вас рецепт смачних цукерок з сухофруктів. Корисний десерт, що робиться нашвидкуруч. Також його можна приготувати з дітьми, він точно прийдеться їм до смаку.

 

Інгредієнти

Для цукерок

  • В'ялена вишня

    20 шт.

  • Волоські горіхи

    0,5 ст.

  • Родзинки

    1 ст.

  • Какао

    4 ст. л.

  • Кокосова стружка

    4 ст. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Фіники

    1 ст.

Рецепт приготування

1

Сухофрукти промити та обсушити на серветці. Потім поєднати їх в одній посудині з кокосовою стружкою та подрібнити блендером в однорідну масу. Якщо немає блендера, можна перекрутити на м'ясорубці.

2

З готової суміші сформуйте 20 невеличких кульок. В середину кожної необхідно покласти вишеньку. 

3

Цукерки обвалюємо спочатку у цукрі, а потім половину — у какао, а другу частину — у цукровій пудрі.

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