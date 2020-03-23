Трав'яний чай для підвищення імунітету – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати трав’яний чай вдома/Смачно24

Зараз все більше людей задумуються, як їм покращити стан свого імунітету, вберегтись від застуди та вірусів. Смачно 24 підготував для вас рецепт натурального та корисного трав’яного чаю, який не тільки збагатить ваш організм корисними мікроелементами і вітамінами, а й покращить ваше самопочуття на весь день!

Цвіт липи має антисептичні, потогінні, відхаркувальні, жарознижувальні властивості. Він корисно впливає на людський організм та зміцнює імунітет.

Волошка – надзвичайно цінна квітка для здоров’я людини. Заваріть трав’яний чай з її додаванням та отримаєте такі корисні мікроелементи, як калій, кальцій, магній, залізо і мідь.