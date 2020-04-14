Великодній краффін – рецепт з відео від Лізи Глинської

Як приготувати паску краффін: рецепт Єлизавети Глінської
3 год
6 порцій
290 ккал
Як приготувати краффін на Великдень/Смачно24
Смачно 24 пропонує вам приготувати неймовірно повітряні та смачні пасхальні краффіни за рецептом Лізи Глінської. Кондитер пропонує вам 4 види начинки для краффінів: горіхи, мак, родзинки та шоколад. Вам залишається тільки обрати, який смак буде вам до вподоби та розпочинайте готувати!
Інгредієнти
-
Свіжі дріжджі
15 г
-
Молоко
300 мл
-
Борошно пшеничне
150 г
-
Цукор
20 г
-
Борошно пшеничне
500 г
-
Цукор
100 г
-
Вершкове масло
200 г
-
Сіль
5 г
-
Яйце
100 г
-
Волоські горіхи
за смаком
-
Родзинки
200 г
-
Мак
за смаком
-
Шоколад
за смаком
-
Вода
100 мл
-
Цукор
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно, з’єднайте тепле молоко з дріжджами. Додайте до молока цукор та розчиніть всі інгредієнти.
2
Додайте борошно, перемішайте масу до однорідності та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.
3
Змішайте яйця з цукром та сіллю. Ретельно перемішайте та додайте опару.
4
Просійте борошно через сито, додайте до яєць та з’єднайте з маслом. Замісіть однорідне тісто, накрийте його рушником та покладіть в тепле місце на одну годину.
5
Розділіть тісто на 6 рівних частин, сформуйте кульки та накрийте їх харчовою плівкою.
6
Приготуйте сироп: змішайте гарячу воду та цукор в каструлі та перемішуйте до повного розчинення цукру. Промийте родзинки. Після того як сироп трохи охолоне додайте до нього родзинки та витримайте їх у ньому кілька годин.
7
Процідіть родзинки. Розкачайте тісто прямокутником, розмір 30 на 40 см, товщина приблизно 3 мм. Змажте поверхню тіста вершковим маслом, викладіть родзинки (смажені горіхи, мак або шоколад).
8
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни 30-35 хвилин до готовності.
9
За бажанням присипте готові пасхальні краффіни цукровою пудрою. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати краффіни – рецепт з відео:
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