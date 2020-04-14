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Смачно 24 Інші Великодні рецепти Як приготувати паску краффін: рецепт Єлизавети Глінської

Як приготувати паску краффін: рецепт Єлизавети Глінської

3 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Великодній краффін – рецепт з відео від Лізи Глинської

Як приготувати краффін на Великдень/Смачно24

Смачно 24 пропонує вам приготувати неймовірно повітряні та смачні пасхальні краффіни за рецептом Лізи Глінської. Кондитер пропонує вам 4 види начинки для краффінів: горіхи, мак, родзинки та шоколад. Вам залишається тільки обрати, який смак буде вам до вподоби та розпочинайте готувати!

Інгредієнти

для опари

  • Свіжі дріжджі

    15 г

  • Молоко

    300 мл

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Цукор

    20 г

для тіста

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    100 г

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сіль

    5 г

  • Яйце

    100 г

для начинки

  • Волоські горіхи

    за смаком

  • Родзинки

    200 г

  • Мак

    за смаком

  • Шоколад

    за смаком

для сиропу

  • Вода

    100 мл

  • Цукор

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно, з’єднайте тепле молоко з дріжджами. Додайте до молока цукор та розчиніть всі інгредієнти.

2

Додайте борошно, перемішайте масу до однорідності та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.

3

Змішайте яйця з цукром та сіллю. Ретельно перемішайте та додайте опару.

4

Просійте борошно через сито, додайте до яєць та з’єднайте з маслом. Замісіть однорідне тісто, накрийте його рушником та покладіть в тепле місце на одну годину.

5

Розділіть тісто на 6 рівних частин, сформуйте кульки та накрийте їх харчовою плівкою.

6

Приготуйте сироп: змішайте гарячу воду та цукор в каструлі та перемішуйте до повного розчинення цукру. Промийте родзинки. Після того як сироп трохи охолоне додайте до нього родзинки та витримайте їх у ньому кілька годин.

7

Процідіть родзинки. Розкачайте тісто прямокутником, розмір 30 на 40 см, товщина приблизно 3 мм. Змажте поверхню тіста вершковим маслом, викладіть родзинки (смажені горіхи, мак або шоколад).

8

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни 30-35 хвилин до готовності.

9

За бажанням присипте готові пасхальні краффіни цукровою пудрою. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати краффіни – рецепт з відео:

 

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