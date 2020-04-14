Великодній краффін – рецепт з відео від Лізи Глинської

1

Ретельно просійте борошно, з’єднайте тепле молоко з дріжджами. Додайте до молока цукор та розчиніть всі інгредієнти.

2

Додайте борошно, перемішайте масу до однорідності та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.

3

Змішайте яйця з цукром та сіллю. Ретельно перемішайте та додайте опару.

4

Просійте борошно через сито, додайте до яєць та з’єднайте з маслом. Замісіть однорідне тісто, накрийте його рушником та покладіть в тепле місце на одну годину.

5

Розділіть тісто на 6 рівних частин, сформуйте кульки та накрийте їх харчовою плівкою.

6

Приготуйте сироп: змішайте гарячу воду та цукор в каструлі та перемішуйте до повного розчинення цукру. Промийте родзинки. Після того як сироп трохи охолоне додайте до нього родзинки та витримайте їх у ньому кілька годин.

7

Процідіть родзинки. Розкачайте тісто прямокутником, розмір 30 на 40 см, товщина приблизно 3 мм. Змажте поверхню тіста вершковим маслом, викладіть родзинки (смажені горіхи, мак або шоколад).

8

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте краффіни 30-35 хвилин до готовності.

9

За бажанням присипте готові пасхальні краффіни цукровою пудрою. Смачного!