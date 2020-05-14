Крем Дипломат для торта: класичний рецепт приготування

1

Для крему “Дипломат” ретельно розтираємо вінчиком курячі жовтки та цукор, доки вони не посвітліють. Ставимо велику каструлю з молоком на середній вогонь.

2

Додайте до розтертих жовтків борошно, крохмаль та перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додаємо меншу частину теплого молока та знову перемішуємо. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння і виливаємо в нього яєчну масу. Активно перемішуйте вінчиком крем, щоб не утворились грудочки та щоб він не підгорів.

3

На маленькому вогні доведіть крем до кипіння, чекаємо 30 секунд та не забуваємо при цьому активно вимішувати крем вінчиком. Знімаємо крем з вогню та продовжуємо помішувати.

4

Розведіть желатин з 30 мл води, коли желатин набухне додайте його до крему. Також додайте вершкове масло і ретельно вимішайте крем.

5

Перекладіть готовий крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою “в контакт” (харчова плівка повинна вкрити крем) та поставте в холодильник до повного охолодження. Крем готовий – смачного!