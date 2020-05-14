Крем Дипломат для торта: класичний рецепт приготування

Як правильно приготувати класичний крем Дипломат
45 хв
1 порція
142 ккал
Рецепт крему Дипломат для торта/Смачно24
Класичний рецепт крем Дипломат чудово підійде для начинки еклерів, шу, Медовика та торту Наполеон. Не радимо використовувати крем Дипломат у бісквітних тортах, адже його шари занадто важкі та будуть видавлювати крем з торта.
Смачно 24 підготував для вас рецепт класичного крему для десертів та випічки. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Желатин
6 г
-
Молоко
300 мл
-
Борошно пшеничне
15 г
-
Цукор
80 г
-
Вершки 33%
150 г
-
Вершкове масло
30 г
-
Тепла вода
30 г
-
Яєчний жовток
60 г
-
Кукурудзяний крохмаль
15 г
Рецепт приготування
1
Для крему “Дипломат” ретельно розтираємо вінчиком курячі жовтки та цукор, доки вони не посвітліють. Ставимо велику каструлю з молоком на середній вогонь.
2
Додайте до розтертих жовтків борошно, крохмаль та перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додаємо меншу частину теплого молока та знову перемішуємо. Молоко, що залишилося доводимо до кипіння і виливаємо в нього яєчну масу. Активно перемішуйте вінчиком крем, щоб не утворились грудочки та щоб він не підгорів.
3
На маленькому вогні доведіть крем до кипіння, чекаємо 30 секунд та не забуваємо при цьому активно вимішувати крем вінчиком. Знімаємо крем з вогню та продовжуємо помішувати.
4
Розведіть желатин з 30 мл води, коли желатин набухне додайте його до крему. Також додайте вершкове масло і ретельно вимішайте крем.
5
Перекладіть готовий крем у глибоку миску, накрийте харчовою плівкою “в контакт” (харчова плівка повинна вкрити крем) та поставте в холодильник до повного охолодження. Крем готовий – смачного!
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