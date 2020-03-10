Крем-суп з сочевиці – пісний рецепт в домашніх умовах

Пісний крем-суп з сочевиці: домашній рецепт
30 хв
2 порції
55 ккал
Як приготувати пісний дієтичний крем-суп вдома/Смачно24
Не знаєте, що приготувати на обід? Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного низькокалорійного крем-супу з сочевиці та моркви. Суп надзвичайно швидкий у приготуванні, впоратись з ним може навіть підліток.
Також, суп з сочевиці підійде для дієтичного харчування, адже в його складі не має шкідливих та жирних інгредієнтів.
Інгредієнти
-
Вода
500 мл
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Червона сочевиця
50 г
-
Цибуля ріпчаста
80 г
-
Мелена паприка
за смаком
-
Морква
80 г
-
Перець чилі
за смаком
-
Вершкове масло
5 г
-
Сіль
за смаком
-
Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Замочіть червону сочевицю у воді на 20-25 хвилин, злийте воду та промийте. Якщо ви обрали для супу зелену сочевицю – замочіть її на 12 годин.
2
Почистіть маленьку цибулю від лушпиння, розріжте на дві половинки та наріжте дрібним кубиком. Моркву помийте, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. В розігрітій каструлі підсмажте на вершковому маслі цибулю, часник та моркву. Додайте спецій та ретельно перемішайте овочі.
3
Налийте в каструлю з овочами воду, додайте сочевицю та варіть суп під кришкою 20 хвилин. За допомогою блендера подрібніть готовий суп до однорідної маси. Смачного!
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