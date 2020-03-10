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Пісний крем-суп з сочевиці: домашній рецепт

30 хв

2 порції

55 ккал

0 / 5
Крем-суп з сочевиці – пісний рецепт в домашніх умовах

Як приготувати пісний дієтичний крем-суп вдома/Смачно24

Не знаєте, що приготувати на обід? Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного низькокалорійного крем-супу з сочевиці та моркви. Суп надзвичайно швидкий у приготуванні, впоратись з ним може навіть підліток. 

Також, суп з сочевиці підійде для дієтичного харчування, адже в його складі не має шкідливих та жирних інгредієнтів. 

Інгредієнти

для крем-супу

  • Вода

    500 мл

  • Червона сочевиця

    50 г

  • Цибуля ріпчаста

    80 г

  • Мелена паприка

    за смаком

  • Морква

    80 г

  • Перець чилі

    за смаком

  • Вершкове масло

    5 г

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Замочіть червону сочевицю у воді на 20-25 хвилин, злийте воду та промийте. Якщо ви обрали для супу зелену сочевицю – замочіть її на 12 годин. 

2

Почистіть маленьку цибулю від лушпиння, розріжте на дві половинки та наріжте дрібним кубиком. Моркву помийте, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. В розігрітій каструлі підсмажте на вершковому маслі цибулю, часник та моркву. Додайте спецій та ретельно перемішайте овочі.

3

Налийте в каструлю з овочами воду, додайте сочевицю та варіть суп під кришкою 20 хвилин. За допомогою блендера подрібніть готовий суп до однорідної маси. Смачного!

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