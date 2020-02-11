Куряча грудка з тушкованими овочами та запіканкою
1 год
8 порцій
90 ккал
Куряча грудка з тушкованими овочами та картопляною запіканкою – це смачна, універсальна та поживна страва. Тушкування дозволяє знайти відмінне поєднання між смаком і збереженням корисних речовин.
Інгредієнти
-
Базилік (зелень)
0,5 пучок
-
Бекон
2 скибочки
-
Горох (заморожений)
200 г
-
Картопля
800 г
-
Курячі грудки
600 г
-
Курячий бульйонний кубик
1 шт.
-
Цибуля порей
200 г
-
Цибуля ріпчаста
3 шт.
-
Оливкова олія
1 ч. л.
-
Розмарин (свіжий)
1 пучок
-
Вершки
100 мл
-
Сіль
1 за смаком
-
Сир Пармезан
30 г
-
Шпинат
200 г
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.
2
Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.
3
Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.
4
Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.
5
Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.
6
Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.
7
Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.
Поради щодо приготування
Обов’язково відбивайте курячі грудки, оскільки це забезпечить рівномірне прожарювання та зробить м’ясо ніжнішим.
Якщо за рецептом вам необхідно нарізати м’ясо, використовуйте гострий ніж і ріжте поперек волокон. Таким чином ви розривається жорсткі м’язові волокна, і м’ясо не буде “гумовим”.
Під час тривалого запікання м’яса всі його соки скупчуються в нижній частині. Щоб страва була рівномірно приготованою і соковитою, перевертайте м’ясо хоча б раз під час запікання.
Додайте в маринад розпушувач і грубозернисту сіль. Це допоможе домогтися хрусткої скоринки.
Курка любить середні температури. Не пересушіть птицю на високих температурах.
Готова страва з курки має полежати хоча б 15 хвилин перед тим, як її подадуть на стіл. Не варто миттєво розрізати курку на шматочки: так вона швидко втратить свої соки.
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