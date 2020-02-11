24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Куряча грудка з тушкованими овочами та запіканкою

Куряча грудка з тушкованими овочами та запіканкою

1 год

8 порцій

90 ккал

Куряча грудка з тушкованими овочами та картопляною запіканкою – це смачна, універсальна та поживна страва. Тушкування дозволяє знайти відмінне поєднання між смаком і збереженням корисних речовин. 

Інгредієнти

Для страви

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.

2

Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

3

Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.

4

Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.

5

Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.

6

Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

7

Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.

Поради щодо приготування

Обов’язково відбивайте курячі грудки, оскільки це забезпечить рівномірне прожарювання та зробить м’ясо ніжнішим.

Якщо за рецептом вам необхідно нарізати м’ясо, використовуйте гострий ніж і ріжте поперек волокон. Таким чином ви розривається жорсткі м’язові волокна, і м’ясо не буде “гумовим”.

Під час тривалого запікання м’яса всі його соки скупчуються в нижній частині. Щоб страва була рівномірно приготованою і соковитою, перевертайте м’ясо хоча б раз під час запікання. 

Додайте в маринад розпушувач і грубозернисту сіль. Це допоможе домогтися хрусткої скоринки. 

Курка любить середні температури. Не пересушіть птицю на високих температурах.

Готова страва з курки має полежати хоча б 15 хвилин перед тим, як її подадуть на стіл. Не варто миттєво розрізати курку на шматочки: так вона швидко втратить свої соки.

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Котлети з гарбуза: покроковий рецепт Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви
Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Ектор Хіменес-Браво
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Зефір на фруктовій основі: рецепт Як приготувати корисний зефір в домашніх умовах?

1 год 20 хв

5 порцій

Зефір
Рецепт класичного соусу Голландез Покрокова інструкція приготування класичного соусу

35 хв

4 порції

Французька
Смачний рецепт плову з куркою Готуємо надзвичайно смачний домашній плов з куркою

55 хв

8 порцій

близького Сходу