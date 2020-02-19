1

Курячий фарш посоліть та поперчіть, додайте майонез. Якщо ви не вживаєте майонез, його легко можна замінити на сметану або домашній йогурт без цукру – перемішайте. Вершкове масло наріжте кубиками та поставте в морозилку. Свіжий кріп дрібно насічіть ножем.

2

Ретельно помийте яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте в окрему миску. Збийте яйця виделкою або вінчиком та додайте спецій.

3

Сформуйте з курячого фаршу пласку котлету, всередину викладіть шматочок масла та кріп. Обережно закрийте котлету з усіх боків, щоб при смаженні не витекло масло. Для панірування котлет опустіть їх спочатку в борошно, далі в яйце і панірувальні сухарі.

4

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні, викладіть котлети та обсмажте з обох сторін до готовності. Смачного!