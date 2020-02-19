Смачні котлети з курячого фаршу: простий рецепт
45 хв
4 порції
137 ккал
Як приготувати котлети з курячого фаршу вдома/Смачно24
Що може бути смачніше ароматних, домашніх котлет зроблених з любов’ю? Мабуть, тут їм не має рівних. Смачно 24 пропонує вам приготувати домашні котлети з курячого фаршу, які з першого шматочка закохають вас у себе. Попри те, що ми звикли готувати котлети на яловичому та свинячому м’ясі, курка дієтичний продукт, а приготовані котлети надзвичайно соковиті.
Інгредієнти
-
Курячий фарш
1 кг
-
Майонез
4-5 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Борошно пшеничне
150 г
-
Панірувальні сухарі
1 пачка
-
Вершкове масло
150 г
-
Сіль
за смаком
-
Кріп (зелень)
за смаком
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Курячий фарш посоліть та поперчіть, додайте майонез. Якщо ви не вживаєте майонез, його легко можна замінити на сметану або домашній йогурт без цукру – перемішайте. Вершкове масло наріжте кубиками та поставте в морозилку. Свіжий кріп дрібно насічіть ножем.
2
Ретельно помийте яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте в окрему миску. Збийте яйця виделкою або вінчиком та додайте спецій.
3
Сформуйте з курячого фаршу пласку котлету, всередину викладіть шматочок масла та кріп. Обережно закрийте котлету з усіх боків, щоб при смаженні не витекло масло. Для панірування котлет опустіть їх спочатку в борошно, далі в яйце і панірувальні сухарі.
4
Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні, викладіть котлети та обсмажте з обох сторін до готовності. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб котлети не прилипали до рук – змочіть руки водою.
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