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Смачні котлети з курячого фаршу: простий рецепт

45 хв

4 порції

137 ккал

Як приготувати котлети з курячого фаршу вдома/Смачно24

Що може бути смачніше ароматних, домашніх котлет зроблених з любов’ю? Мабуть, тут їм не має рівних. Смачно 24 пропонує вам приготувати домашні котлети з курячого фаршу, які з першого шматочка закохають вас у себе. Попри те, що ми звикли готувати котлети на  яловичому та свинячому м’ясі, курка дієтичний продукт, а приготовані котлети надзвичайно соковиті.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Курячий фарш посоліть та поперчіть, додайте майонез. Якщо ви не вживаєте майонез, його легко можна замінити на сметану або домашній йогурт без цукру – перемішайте. Вершкове масло наріжте кубиками та поставте в морозилку. Свіжий кріп дрібно насічіть ножем.

2

Ретельно помийте яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте в окрему миску. Збийте яйця виделкою або вінчиком та додайте спецій.

3

Сформуйте з курячого фаршу пласку котлету, всередину викладіть шматочок масла та кріп. Обережно закрийте котлету з усіх боків, щоб при смаженні не витекло масло. Для панірування котлет опустіть їх спочатку в борошно, далі в яйце і панірувальні сухарі.

4

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні, викладіть котлети та обсмажте з обох сторін до готовності. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб котлети не прилипали до рук – змочіть руки водою.

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