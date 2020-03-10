Квасолевий суп – пісний рецепт приготування

Пісний квасолевий суп: легкий рецепт
1 год 40 хв
4 порції
67 ккал
Як приготувати пісний квасолевий суп вдома/Смачно24
Смачний суп, який можна швидко приготувати вдома та додати смаку повсякденним обідам. Суп з квасолі дієтичний, а також вітамінний і сподобається всім. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування ситного квасолевого супу. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Картопля
3 шт.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
-
Борошно пшеничне
1 склянка
-
Петрушка (зелень)
за смаком
-
Рис довгозернистий
50 г
-
Сіль
за смаком
-
Квасоля
400 г
Рецепт приготування
1
Промийте два рази квасолю в холодній воді. В середню каструлю налийте дві літри води, висипте квасолю та варіть близько години на середньому вогні.
2
Почистіть картоплю і цибулю та наріжте їх середнім кубиком. Моркву почистіть, наріжте соломкою або потріть на великій тертці. Рис необхідно промивати в холодній воді, до тих пір доки вода після рису не буде чиста.
3
У велику каструлю налийте дві літри води, поставте на плиту, закип'ятіть. Додайте відварену квасолю, рис, картоплю, половину моркви та цибулі, варіть на середньому вогні 20 хвилин.
4
Поставте сковорідку на плиту, нагрійте. Налийте декілька ложок олії, висипаємо решту моркви та цибулі та смажимо до золотистого кольору, близько 5 хвилин. Тоді в засмажку додаємо ложку борошна, добре перемішуємо і смажимо ще дві хвилини.
5
Додаємо засмажку в каструлю, додаємо сіль та перець за смаком. Доливаємо води в каструлю, щоб вона була повна і проварюємо ще 10 хвилин. Додаємо дрібно подрібнену зелень.
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