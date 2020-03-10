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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Пісний квасолевий суп: легкий рецепт

Пісний квасолевий суп: легкий рецепт

1 год 40 хв

4 порції

67 ккал

0 / 5
Квасолевий суп – пісний рецепт приготування

Як приготувати пісний квасолевий суп вдома/Смачно24

Смачний суп, який можна швидко приготувати вдома та додати смаку повсякденним обідам. Суп з квасолі дієтичний, а також вітамінний і сподобається всім. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування ситного квасолевого супу. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    3 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Рис довгозернистий

    50 г

  • Сіль

    за смаком

  • Квасоля

    400 г

Рецепт приготування

1

Промийте два рази квасолю в холодній воді. В середню каструлю налийте дві літри води, висипте квасолю та варіть близько години на середньому вогні.

2

Почистіть картоплю і цибулю та наріжте їх середнім кубиком. Моркву почистіть, наріжте соломкою або потріть на великій тертці. Рис необхідно промивати в холодній воді, до тих пір доки вода після рису не буде чиста.

У велику каструлю налийте дві літри води, поставте на плиту, закип'ятіть. Додайте відварену квасолю, рис, картоплю, половину моркви та цибулі, варіть на середньому вогні 20 хвилин.

Поставте сковорідку на плиту, нагрійте. Налийте декілька ложок олії, висипаємо решту моркви та цибулі та смажимо до золотистого кольору, близько 5 хвилин. Тоді в засмажку додаємо ложку борошна, добре перемішуємо і смажимо ще дві хвилини.

Додаємо засмажку в каструлю, додаємо сіль та перець за смаком. Доливаємо води в каструлю, щоб вона була повна і проварюємо ще 10 хвилин. Додаємо дрібно подрібнену зелень.

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