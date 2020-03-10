Квасолевий суп – пісний рецепт приготування

1

Промийте два рази квасолю в холодній воді. В середню каструлю налийте дві літри води, висипте квасолю та варіть близько години на середньому вогні.

2

Почистіть картоплю і цибулю та наріжте їх середнім кубиком. Моркву почистіть, наріжте соломкою або потріть на великій тертці. Рис необхідно промивати в холодній воді, до тих пір доки вода після рису не буде чиста.

3

У велику каструлю налийте дві літри води, поставте на плиту, закип'ятіть. Додайте відварену квасолю, рис, картоплю, половину моркви та цибулі, варіть на середньому вогні 20 хвилин.

4

Поставте сковорідку на плиту, нагрійте. Налийте декілька ложок олії, висипаємо решту моркви та цибулі та смажимо до золотистого кольору, близько 5 хвилин. Тоді в засмажку додаємо ложку борошна, добре перемішуємо і смажимо ще дві хвилини.

5

Додаємо засмажку в каструлю, додаємо сіль та перець за смаком. Доливаємо води в каструлю, щоб вона була повна і проварюємо ще 10 хвилин. Додаємо дрібно подрібнену зелень.