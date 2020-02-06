Легкий рецепт кексу на кефірі в мультиварці
1 год
6 порцій
322 ккал
Рецепт кексу на кефірі/Смачно24
Що може смакувати до чаю більше, ніж пухкенький, ніжний кекс? Мабуть нічого. Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно солодкий та смачний кекс за нашим рецептом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кефір
1 склянка
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Олія соняшникова
100 мл
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Борошно пшеничне
260 г
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Розпушувач
2 ч. л.
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Цукор
360 г
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та збийте міксером в піну. Додаєм до яєць цукор та ще раз збиваємо міксером, але цього разу в пишну піну.
2
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте просіяне борошно з розпушувачем для тіста.
3
В глибоку миску з яєчною масою додаємо кефір, олію та будь-які горішки або родзинки. Можна їх і не добавляти, це все індивідуально за смаком. Невеличкими порціями всипайте просіяне борошно з розпушувачем в миску з яєчною масою. Ретельно перемішуйте тісто силіконовою лопаткою або збивайте міксером на маленьких оборотах.
4
Підготуємо чашу мультиварки до випікання: змастіть олією всю чашу та обережно влийте тісто для кексу. Випікайте кекс на кефірі у режимі «Випічка» 50 хвилин. Після виключення мультиварку не відкривати ще 10 хвилин. Перед вживанням кекс повинен повністю охолонути. Смачного!
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