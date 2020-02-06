1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та збийте міксером в піну. Додаєм до яєць цукор та ще раз збиваємо міксером, але цього разу в пишну піну.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте просіяне борошно з розпушувачем для тіста.

3

В глибоку миску з яєчною масою додаємо кефір, олію та будь-які горішки або родзинки. Можна їх і не добавляти, це все індивідуально за смаком. Невеличкими порціями всипайте просіяне борошно з розпушувачем в миску з яєчною масою. Ретельно перемішуйте тісто силіконовою лопаткою або збивайте міксером на маленьких оборотах.

4

Підготуємо чашу мультиварки до випікання: змастіть олією всю чашу та обережно влийте тісто для кексу. Випікайте кекс на кефірі у режимі «Випічка» 50 хвилин. Після виключення мультиварку не відкривати ще 10 хвилин. Перед вживанням кекс повинен повністю охолонути. Смачного!