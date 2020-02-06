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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Легкий рецепт кексу на кефірі в мультиварці

Легкий рецепт кексу на кефірі в мультиварці

1 год

6 порцій

322 ккал

Рецепт кексу на кефірі/Смачно24

Що може смакувати до чаю більше, ніж пухкенький, ніжний кекс? Мабуть нічого. Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно солодкий та смачний кекс за нашим рецептом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для кексу

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та збийте міксером в піну. Додаєм до яєць цукор та ще раз збиваємо міксером, але цього разу в пишну піну.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте просіяне борошно з розпушувачем для тіста.

3

В глибоку миску з яєчною масою додаємо кефір, олію та будь-які горішки або родзинки. Можна їх і не добавляти, це все індивідуально за смаком. Невеличкими порціями всипайте просіяне борошно з розпушувачем в миску з яєчною масою. Ретельно перемішуйте тісто силіконовою лопаткою або збивайте міксером на маленьких оборотах.

4

Підготуємо чашу мультиварки до випікання: змастіть олією всю чашу та обережно влийте тісто для кексу. Випікайте кекс на кефірі у режимі «Випічка» 50 хвилин. Після виключення мультиварку не відкривати ще 10 хвилин. Перед вживанням кекс повинен повністю охолонути. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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