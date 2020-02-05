1

Підготуйте глибоку тарілку та змішайте манку, сіль та цукор. Перетельно перемішайте всі сухі інгредієнти.

2

Щоб під час приготування молоко не пригорало, у невеличкій кастулі, в якій ви будете варини манну кашу, прогрійте воду. Влийте в каструлю молоко та закип’ятіть його.

3

Невеликими порціями всипте сухі інгредієнти в кипляче молоко та постійно помішуйте кашу вінчиком. Від цього залежить якість вашої каші та відсутність у ній грудочок. Манну кашу птрібно варити до загустіння, приблизно 5 хвилин. На етапі варіння манної каші потрібно постійно помішувати манку.

4

Накрийте манну кашу кришкою та залиште настоюватись 15-20 хвилин. Додайте в готову кашу масла та варення за смаком. Смачного!