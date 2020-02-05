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Як приготувати м'ясо по-французьки: класичний рецепт

45 хв

2 порції

250 ккал

М’ясо по-французьки, мабуть одна із найпопулярніших сьогодні домашніх страв. Варіацій цього рецепту безліч, в страву додають ананаси, болгарський перець, традиційну вирізку замінюють на куряче філе та навіть готують без майонезу. Відомі українські шеф-кухарі не залишаються осторонь, та пропонують свої удосконалені рецептури для м’яса по-французьки. Смачно 24 пропонує вам приготувати класичний рецепт цієї страви.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Для приготування м’яса по-французьки нам потрібно нарізати вирізку на плоскі шматочки, обережно відбити м’ясо та додати спецій. Щоб не пошкодити м’ясо, під час відбивання, застеліть його харчовою плівкою і тільки тоді відбивайте м’ясо.

2

Цибулю та помідор ретельно помийте водою та поріжте кільцями. Для запікання м’яса підготуйте деко, застеліть його пергаментом для випікання. Викладіть на деко м’ясо, зверху цибулю та помідор, змастіть страву майонезом.

3

На грубій терці натріть сир та викладіть зверху на майонез. Запікайте м’ясо по-французьки в розігрітій духовці до 180 градусів 20-30 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Чудовим гарніром для м’яса по-французьки є картопля або свіжий салат.

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