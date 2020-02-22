Млинці без глютену з бананами: простий рецепт
35 хв
4 порції
150 ккал
Цей рецепт млинців з бананом та без глютену чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою, не вживає глютену та цукру.
Інгредієнти
для млинців
-
Банан
110 г
-
Ваніль
за смаком
-
Кокосове борошно
15 г
-
Кокосова олія
для смаження
-
Мелена кориця
за смаком
-
Цедра лимону
за смаком
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Подрібніть в блендері шматочки банана та яйце.
2
Додайте до маси кокосове борошно, ваніль, цедру лимону та корицю. Добре вимішайте тісто для млинців.
3
Дайте тісту для млинців без глютену настоятись 5 хвилин.
4
Смажте млинці на кокосовій олії з обох сторін до золотавої скоринки. Смачного!
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