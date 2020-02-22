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Смачно 24 Інші Без глютену Млинці без глютену з бананами: простий рецепт

Млинці без глютену з бананами: простий рецепт

35 хв

4 порції

150 ккал

Цей рецепт млинців з бананом та без глютену чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою, не вживає глютену та цукру. 

Інгредієнти

для млинців

Рецепт приготування

1

Подрібніть в блендері шматочки банана та яйце.

2

Додайте до маси кокосове борошно, ваніль, цедру лимону та корицю. Добре вимішайте тісто для млинців.

3

Дайте тісту для млинців без глютену настоятись 5 хвилин.

4

Смажте млинці на кокосовій олії з обох сторін до золотавої скоринки. Смачного!

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