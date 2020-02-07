1

Заздалегідь витягніть кефір з холодильника, щоб він був кімнатної температури. У глибоку миску налийте кефір та вибийте до нього два курячих яйця. Перемішайте масу вінчиком. Додайте до кефіру сіль та цукор за смаком, та ще раз ретельно збийте вінчиком. Якщо ви будете смажити млинці та начиняти їх солодкою начинкою, тоді цукру потрібно дати трохи більше. Якщо ж солені, тоді достатньо буде половини столової ложки цукру.

2

Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У вимішану до однорідності масу для млинців поступово досипайте борошно та безперервно помішуйте тісто. Дайте йому настоятись 30 хвилин та додайте розбавлену соду з невеликою кількістю води і олію. Перемішайте тісто для млинців та переходьте до смаження.

3

Розігрійте сковорідку на середньому вогні, перед початком смаження скрутіть вогонь. Смажте млинці з обох сторін до золотої скоринки. Смачного!