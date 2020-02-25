1

Просійте борошно з сіллю через дрібне сито, щоб не було грудочок, в глибоку миску.

2

Ретельно помийте яйце, вибийте в окрему тарілку та ретельно збийте вінчиком. Зробіть невеликий отвір в центрі борошна та вилийте туди яйце.

3

Підігрійте молоко до кімнатної температури та тоненькою цівкою влийте його в миску з борошном та яйцем – іншою рукою постійно замішуйте тісто вінчиком. Вимішуйте тісто до однорідної маси, без грудочок. Тісто для млинців повинно бути за консистенцією, як жирні вершки. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште настоюватись 15 хвилин.

4

Смажте млинці на розігрітій сковорідці з вершковим маслом по 1-1,5 хвилині з кожної сторони.