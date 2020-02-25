24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Млинці Рецепт млинців на молоці від Гордона Рамзі

Рецепт млинців на молоці від Гордона Рамзі

35 хв

3 порції

188 ккал

Гордон Рамзі  – популярний британський шеф-кухар, а його ресторани володіють 16 зірками Мішлен. А ви б хотіли готувати як Гордон Рамзі? У Смачно 24 є для вас рецепт тіста для млинців від гуру кулінарії, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ми детально описали кожен процес приготування рецепту від Рамзі, вам залишається тільки приготувати!

Інгредієнти

для тіста на млинці

Рецепт приготування

1

Просійте борошно з сіллю через дрібне сито, щоб не було грудочок, в глибоку миску.

2

Ретельно помийте яйце, вибийте в окрему тарілку та ретельно збийте вінчиком. Зробіть невеликий отвір в центрі борошна та вилийте туди яйце. 

3

Підігрійте молоко до кімнатної температури та тоненькою цівкою влийте його в миску з борошном та яйцем – іншою рукою постійно замішуйте тісто вінчиком. Вимішуйте тісто до однорідної маси, без грудочок. Тісто для млинців повинно бути за консистенцією, як жирні вершки. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште настоюватись 15 хвилин.

4

Смажте млинці на розігрітій сковорідці з вершковим маслом по 1-1,5 хвилині з кожної сторони.

Другі страви Млинці М'ясні страви Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Млинці
Дієтичні сирники: покроковий рецепт Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники
Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники
Класичні сирники: покроковий десерт Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Смачні домашні начинки для млинців на Масляну
Масляна
Як правильно загортати млинці
Цікаві підбірки
Млинці на Масляну по днях тижня
Масляна
Млинці на Масляну: рецепти з начинками покроково з фото
Цікаві підбірки
Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт
Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах
Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Як правильно зварити яйце некруто: корисні поради Детальна інструкція приготування яєць некруто

7 хв

Корисні поради
Рецепт класичного штруделя з яблуками Покроковий рецепт класичного штруделя

4 год

8 порцій

Солодка випічка
Готуємо смачний безалкогольний глінтвейн: легкий рецепт Рецепт смачного безалкогольного глінтвейну покроково з фото

30 хв

1 порція

Гарячі напої