Поради щодо приготування

1. Для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно. Але також можна використовувати гречане чи вівсяне борошно.

2. Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Перший: додавайте борошно маленькими порціями та добре вимішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замішайте густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потрібно консистенції.

3. Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно слід просіяти 2-3 рази.

4. Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.

5. Найкраще для смаження використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.

6. В якості начинки до таких млинців можна подавати будь-які фрукти, домашній сир, варення тощо. Якщо ви хочете млинці робити з солоною начинкою, то не додавайте в тісто цукор.