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Смачно 24 Десерти Млинці Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт

Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт

2 год

6 порцій

134 ккал

Гарбузові млинці – це дуже смачний десерт! Він просто не може не сподобатися. А головне – такі млинці є смачним джерело багатьох вітамінів і поживних речовин та чудово підійдуть для сніданку.

Інгредієнти

Для млинців
Для соусу

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть у духовці до м'якості, а потім перебийте у пюре.

2

У глибокій мисці змішайте яйця, сіль, цукор. Молоко підігрійте і також додайте, перемішайте суміш вінчиком. Потім додайте половину гарбузового пюре та поступово додавайте борошно. Додайте окріп, олію та ще раз вимішайте. 

3

Залиште тісто на хвилин 20. Якщо тісто загусте – додайте ще окропу чи молока, якщо ж рідке – то додайте ще борошна.

4

Обсмажте млинці з обох боків. 

5.

Приготуйте крем – банани почистіть, подрібніть до стану пюре (блендером або просто виделкою). До бананів додайте решту гарбузового пюре, сік лимона, корицю та перемішайте до однорідності. Подавайте млинці із кремом.

Поради щодо приготування

З таких млинців можна приготувати святковий торт з фруктами для дітей

Млинці Десерти

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