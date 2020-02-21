Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт
2 год
6 порцій
134 ккал
Гарбузові млинці – це дуже смачний десерт! Він просто не може не сподобатися. А головне – такі млинці є смачним джерело багатьох вітамінів і поживних речовин та чудово підійдуть для сніданку.
Інгредієнти
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Вода
1,5 склянка
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Молоко
2 склянка
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Борошно пшеничне
2 склянка
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Цукор
2 ст. л.
-
Сіль
1 дрібка
-
Гарбуз
450 г
-
Яйце
3 шт.
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Банан
2 шт.
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Лимонний сік
1 ст. л.
-
Мелена кориця
0,5 ч. л.
Рецепт приготування
1
Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть у духовці до м'якості, а потім перебийте у пюре.
2
У глибокій мисці змішайте яйця, сіль, цукор. Молоко підігрійте і також додайте, перемішайте суміш вінчиком. Потім додайте половину гарбузового пюре та поступово додавайте борошно. Додайте окріп, олію та ще раз вимішайте.
3
Залиште тісто на хвилин 20. Якщо тісто загусте – додайте ще окропу чи молока, якщо ж рідке – то додайте ще борошна.
4
Обсмажте млинці з обох боків.
5.
Приготуйте крем – банани почистіть, подрібніть до стану пюре (блендером або просто виделкою). До бананів додайте решту гарбузового пюре, сік лимона, корицю та перемішайте до однорідності. Подавайте млинці із кремом.
Поради щодо приготування
З таких млинців можна приготувати святковий торт з фруктами для дітей
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